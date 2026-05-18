Ο Τραμπ λέει πως ανέβαλε την επίθεση που σκόπευε να εξαπολύσει αύριο εναντίον του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πως έχει δώσει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες για άμεση έναρξη επιχειρήσεων

Μίλτος Τσεκούρας

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την προγραμματισμένη για την Τρίτη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, μετά από εκκλήσεις ηγετών της Μέσης Ανατολής.
  • Ο Τραμπ διέταξε τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να παραμείνουν σε ετοιμότητα για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να κάνει παραχωρήσεις προς το Ιράν και απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συνέχιση των διπλωματικών επαφών.
  • Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν γνωρίζει «τι πρόκειται να συμβεί σύντομα» και πως οι ΗΠΑ μπορούν να αυξήσουν την πίεση.
  • Οι Ρεπουμπλικάνοι σύμμαχοι πιέζουν για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ νέες συσκέψεις και διαβουλεύσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα το Ιράν πως σε περίπτωση που δεν καταλήξει σε συμφωνία η οποία θα είναι αποδεκτή από την Ουάσινγκτον, τότε θα διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Τραμπ γνωστοποίησε πως αποφάσισε να αναβάλει την «προγραμματισμένη για αύριο (Τρίτη)» στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν, κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως έχει δώσει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες για άμεση έναρξη επιχειρήσεων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Μου ζητήθηκε από τον Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, τον Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν, να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο, δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη τους, ως Μεγάλοι Ηγέτες και Σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής.

Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει, κυρίως, ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ! Με βάση τον σεβασμό μου προς τους προαναφερθέντες ηγέτες, έδωσα εντολή στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγό Ντάνιελ Κέιν, και στις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, να ΜΗΝ πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν αύριο, αλλά τους έδωσα επίσης εντολή να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Το Ιράν ξέρει τι «θα συμβεί σύντομα»

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη New York Post ότι δεν είναι πλέον «ανοιχτός» σε παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη, μετά τη νεότερη, όπως τη χαρακτήρισε, απογοητευτική απάντηση του Ιράν στις συνομιλίες για μια συμφωνία ειρήνης.

Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για επικείμενες εξελίξεις, λέγοντας ότι το Ιράν γνωρίζει «τι πρόκειται να συμβεί σύντομα».

Στη σύντομη τηλεφωνική συνέντευξή του στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την πρόταση της Τεχεράνης για συνέχιση των διπλωματικών επαφών, που διατυπώθηκε την Κυριακή.

Όταν ρωτήθηκε για τη δήλωσή του την περασμένη Παρασκευή ότι θα μπορούσε να δεχθεί ένα 20ετές μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε κοφτά:

«Δεν είμαι ανοιχτός σε τίποτα αυτή τη στιγμή».

Απέφυγε πάντως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, σημειώνοντας:


«Δεν μπορώ πραγματικά να μιλήσω γι’ αυτό. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετά την επιστροφή του από ταξίδι στην Κίνα, ο Τραμπ πέρασε το Σαββατοκύριακο σε διαδοχικές συσκέψεις με την ομάδα εθνικής ασφάλειας στο γκολφ κλαμπ του στη Βιρτζίνια, εξετάζοντας τα επόμενα βήματα απέναντι στο Ιράν.

Νέες συναντήσεις αναμένονται και την Τρίτη, την ώρα που Ρεπουμπλικάνοι σύμμαχοί του, όπως ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, πιέζουν για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες δείχνουν να βαλτώνουν.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι δεν αισθάνεται «απογοητευμένος» από τη στάση του Ιράν, αλλά υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη γνωρίζει καλά πως οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αυξήσουν την πίεση.

«Θέλουν συμφωνία περισσότερο από ποτέ, γιατί ξέρουν τι πρόκειται να συμβεί σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για πληροφορίες περιφερειακών πηγών ότι το Ιράν επιχειρεί να «εξαντλήσει χρονικά» την Ουάσιγκτον τόσο στο πυρηνικό ζήτημα όσο και στο θέμα της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε πως δεν έχει ενημέρωση για κάτι τέτοιο.

«Δεν ακούω τίποτα. Δεν μπορώ να μιλήσω γι’ αυτό», είπε, προσθέτοντας:
«Είναι μια διαπραγμάτευση. Δεν θέλω να είμαι αφελής».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε ερώτημα σχετικά με τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στη νεότερη πρόταση του Ιράν.

