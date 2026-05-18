Ο Τραμπ ανάρτησε εικόνα AI που τον δείχνει να πατά το «κόκκινο κουμπί» -«Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο»

Στην AI εικόνα, με τίτλο «Διαστημική Ισχύς» εμφανίζεται και μια πυρηνική έκρηξη, με τον Τραμπ να απειλεί ουσιαστικά το Ιράν ότι θα εξαπολύσει πυρηνική επίθεση

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρσε εικόνα AI που τον δείχνει να απειλεί το Ιράν με πυρηνική επίθεση, καλώντας το να κινηθεί γρήγορα για να αποφύγει καταστροφή.
  • Ο Τραμπ συναντήθηκε με κορυφαία μέλη της αμερικανικής ομάδας εθνικής ασφαλείας για να συζητήσουν στρατιωτικές επιλογές έναντι του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων περιορισμένων επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε γεωπολιτικό μήνυμα με χάρτη της Μέσης Ανατολής που δείχνει αμερικανικά βέλη προς την ιρανική επικράτεια.
  • Ο Τραμπ συνομίλησε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο με το Ιράν και το πρόσφατο ταξίδι του στην Κίνα.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε συνέντευξη του Έλληνα υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενεργειακής διπλωματίας στη στρατηγική των ΗΠΑ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν ότι θα πατήσει το κουμπί και «δεν θα μείνει τίποτα απ' αυτούς». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στέλνει άλλο ένα τελεσίγραφο στην Τεχεράνη προσπαθώντας να ασκήσει πίεση στο καθεστώς έτσι ώστε να συνθηκολογήσει και να αποδεχθεί τους όρους των Αμερικανών για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με κορυφαία μέλη της ομάδας εθνικής ασφαλείας του το Σάββατο και σύμφωνα με το CNN συζήτησαν για τον πόλεμο στο Ιράν και πώς θα πάει ένα βήμα παραπέρα. Είχε προηγηθεί η απειλή του στην Τεχεράνη πως είναι «καλύτερα να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς».

Σε άλλο ένα παραληρηματικό ντεμαράζ αναρτήσεων με τις αγαπημένες του πλέον φωτογραφίες με AI, ο Αμερικανός πρόεδρος διαμηνύει μεταξύ άλλων στο Πακιστάν ότι δεν τους υπολογίζει πλέον, και απειλεί το Ιράν ότι του έχουν απομείνει μόνο λίγες ώρες για να πατήσει το «κόκκινο κουμπί» και να εξαπολύσει τον όλεθρο.

Στην AI εικόνα, με τίτλο «Διαστημική Ισχύς» εμφανίζεται και μια πυρηνική έκρηξη, με τον Τραμπ να απειλεί ουσιαστικά το Ιράν ότι θα εξαπολύσει πυρηνική επίθεση. «Για το Ιράν, ο χρόνος τρέχει, και καλά θα κάνουν να κινηθούν, γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι ζωτικής σημασίας! Πρόεδρος DJT», έγραψε ο Τραμπ στο αγαπημένο του Truth Social.

Μήνυμα με χάρτη της Μέσης Ανατολής

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέα ανάρτηση με σαφές γεωπολιτικό μήνυμα προς το Ιράν, δημοσιεύοντας στο Truth Social εικόνα χάρτη της Μέσης Ανατολής πάνω στον οποίο εμφανίζεται η αμερικανική σημαία και κόκκινα βέλη που κατευθύνονται προς την ιρανική επικράτεια.

Τους μάζεψε όλους στη Βιρτζίνια

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ παρευρέθηκαν στη συνάντηση στο γκολφ κλαμπ του προέδρου στη Βιρτζίνια, ανέφερε πηγή στο CNN. Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ πραγματοποίησε τη συνάντηση μετά την επιστροφή του από την επίσκεψή του στην Κίνα.

Αναμένεται επίσης να συναντηθεί ξανά με την ομάδα εθνικής ασφάλειας αργότερα αυτή την εβδομάδα. Πηγές που πρόσκεινται στον Λευκό Οίκο ανέφεραν ότι το Πεντάγωνο έχει ήδη προετοιμάσει αρκετά στρατιωτικά σχέδια σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση για την έναρξη επιθέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται επίσης η επιλογή περιορισμένων επιθέσεων στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τις υποδομές του Ιράν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εξετάζονται περιορισμένα πλήγματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τις υποδομές της Τεχεράνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε εξάλλου με τον... συμπολεμιστή του, Μπενιαμίν Νετανιάχου το βράδυ της Κυριακής σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν την πιθανότητα ανανέωσης του πολέμου με το Ιράν, καθώς και το πρόσφατο ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Times of Israel.

Αναδημοσίευσε τον Παπασταύρου

Εξάλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε τη συνέντευξη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της χώρας μας, Σταύρου Παπασταύρου, στο Breitbart.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει έμφαση στη γραμμή της ενεργειακής διπλωματίας που ακολουθούν οι ΗΠΑ και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή. Στη συνέντευξή του, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενέργεια ως βασικό εργαλείο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής επί Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τη χρησιμοποιεί τόσο ως μέσο συνεργασίας με συμμάχους όσο και ως μοχλό πίεσης απέναντι σε αντιπάλους. Όπως ανέφερε, αυτή είναι η «χαρακτηριστική κίνηση» του Τραμπ στη διεθνή σκηνή, υποστηρίζοντας ότι η προσέγγιση αυτή έχει αποδώσει, καθώς δημιουργεί σταθερότητα και περιορίζει ακραίες συμπεριφορές στην περιοχή.

