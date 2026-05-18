Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό
Ποιους δρόμους να αποφύγετε
- Σημαντική κίνηση καταγράφεται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Ιωνία.
- Υποχώρηση κίνησης παρατηρείται επίσης στην Κηφισιάς, Μεσογείων, Λεωφόρο Ποσειδώνος προς Πειραιά και γύρω από το κέντρο της Αθήνας.
- Στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις 5
- 20 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, ανάλογα με το τμήμα.
- Στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και 30 λεπτά από τη Φυλή έως την Πλακεντίας.
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν για μία ακόμη ημέρα οι οδηγοί που κινούνται στο Λεκανοπέδιο καθώς παρατηρείται κίνηση σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.
Συγκεκριμένα, στο «κόκκινο» ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως τη Νέα Ιωνία.
Κίνηση παρατηρείται επίσης στην Κηφισιάς και τη Μεσογείων, στη Λ. Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.
Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό
Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Συγκεκριμένα:
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
- 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
- 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας,
- 15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ.Υμηττού.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από Φυλής έως Πλακεντίας.
