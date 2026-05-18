Νέο κύμα ανατιμήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα – Συνεχίζονται οι αυξήσεις

Snapshot Οι τιμές στα καύσιμα και βασικά προϊόντα διατροφής στην Ελλάδα συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους και γεωπολιτικών εξελίξεων.

Η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης είναι 2,097 €/λίτρο και του ντίζελ κίνησης 1,816 €/λίτρο, με σημαντική αύξηση στο κόστος γέμισματος ρεζερβουάρ σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Οι ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ πλήττουν προϊόντα όπως μπισκότα, ανθότυρο, καπνιστή γαλοπούλα, τυρί σε φέτες, καφέ φίλτρου και σαλάμι, με αυξήσεις από 7,88% έως 15,87%.

Η αύξηση στο κόστος ενέργειας και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα επηρεάζουν την παραγωγή λιπασμάτων και τα μεταφορικά, οδηγώντας σε περαιτέρω ανατιμήσεις στα τρόφιμα. Snapshot powered by AI

Η ελληνική αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα ανατιμήσεων, καθώς οι τιμές στα καύσιμα και σε βασικά προϊόντα διατροφής συνεχίζουν να αυξάνονται.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες επηρεάζουν συνολικά την εφοδιαστική αλυσίδα και οδηγούν σε περαιτέρω ακρίβεια.

Συνεχίζονται οι πιέσεις στα καύσιμα (Μέση πανελλαδική τιμή)

Βενζίνη: 2,097 €/λτ

Ντίζελ κίνησης: 1,816 €/λτ

Πόσο ακριβότερα πληρώνουμε για να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ

Από 27/2 – σήμερα (60 λίτρα)

Βενζίνη: 105€ – 126€ (+21€)(1,751€/λτ)

Ντίζελ: 94€ – 109€ (+15€) (1,565€/λτ)

Συνεχίζονται οι ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ

Οι διαταραχές και η αύξηση στο κόστος ενέργειας πλήττουν άμεσα τη γεωργική αλυσίδα και την παραγωγή λιπασμάτων, πυροδοτώντας νέες πιέσεις στα είδη διατροφής. Οι καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν ακριβότερα τα ψώνια τους στα σούπερ μάρκετ, καθώς οι αυξήσεις στα μεταφορικά και το ρεύμα απορροφώνται σταδιακά από τους κατασκευαστές και τους εμπόρους.

Μπισκότα

Από 2,03% -> 2,19€ (+7,88%)

Μπισκότα

Από 3,50€ -> 3,82€ (+9,14%)

Ανθότυρο

Από 7,55€ -> 8,53€ (+12,98%)

Γαλοπούλα καπνιστή

Από 9,50€ -> 10,44€ (+9,89%)

Τυρί σε φέτες

Από 3,85€ -> 4,28€ (+11,17%)

Καφές φίλτρου

Από 11,76€ -> 12,73€ (+8,25%)

Σαλάμι

Από 12,60€ -> 14,60€ (+15,87%)