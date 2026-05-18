Κίνηση τώρα: «Κοκκινίζει» ο Κηφισός, πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, με την περισσότερη κίνηση να καταγράφεται αυτή την ώρα στον Κηφισό.

Ο Κηφισός για άλλη μια φορά είναι... μαρτύριο για τους οδηγούς, με την κίνηση στην κάθοδο να ξεκινά από τη Νέα Φιλαδέλφεια και να φτάνει στο Αιγάλεω, ενώ στην άνοδο η κίνηση ξεκινά από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει στη Φιλαδέλφεια.

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Συγγρού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Λαγουμιτζή μέχρι το Σύνταγμα, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, με την Αρδηττού, την Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλίσσης Σοφίας να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η Αλεξάνδρας, καθώς και η Κηφισίας, όπου και στα δύο ρεύματα η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία, κυρίως προς την άνοδο.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται επίσης οι οδηγοί στη λεωφόρο Αλίμου, στη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στους δρόμους περιμετρικά του λιμανιού του Πειραιά, όπου η κυκλοφορία παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη.