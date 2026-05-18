Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (18/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (18/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

18/5/2026 8:00:00 πμ

18/5/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 86 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

551

Κατασκευές

18/5/2026 8:00:00 πμ

18/5/2026 11:00:00 πμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΥΤΕΜΒΕΡΓΗ απο κάθετο: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΓΟΥΤΕΜΒΕΡΓΗ έως κάθετο: ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ απο κάθετο: ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

569

Κατασκευές

18/5/2026 8:00:00 πμ

18/5/2026 12:00:00 μμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

564

Κατασκευές

18/5/2026 8:00:00 πμ

18/5/2026 12:00:00 μμ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΙΚΕΡΜΙ ΟΔΟΙ: ΠΙΝΔΟΥ, ΤΑΫΓΕΤΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ, ΑΧΑΪΑΣ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΨΑΡΩΝ, ΡΟΥΜΕΛΗΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΠΙΝΔΟΥ, ΠΑΞΩΝ, ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, ΛΑΡΙΣΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΤΕΛΟΥΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΑΛΒΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΟΝΙΤΣΗΣ, ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΠΕΙΘΩΝΟΣ, ΔΕΙΝΑΡΧΟΥ, ΦΙΛΩΤΑ, ΚΟΙΝΟΥ, ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ, ΚΟΙΝΟΥ ΑΡΙΣΤΑΝΔΡΟΥ, ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΙΟΛΑΟΥ, ΗΧΕΛΟΧΟΥ, ΑΡΓΕΑΔΩΝ, ΠΤΟΛΕΜΑΧΟΥΣΩΤΗΡΟΣ, ΑΤΤΑΛΟΥ, ΝΕΑΡΧΟΥ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΒΕΡΟΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΙΕΡΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΝΙΓΡΙΤΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΠΕΛΑΓΟΝΙΑΣ, ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΟΞΑΤΟΥ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΣΤΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΤΕΝΕΔΟΥ, ΤΟΞΟΤΩΝ,

1641

Λειτουργία

18/5/2026 8:00:00 πμ

18/5/2026 12:00:00 μμ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΙΚΕΡΜΙ ΟΔΟΙ: ΤΟΞΟΤΩΝ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΒΡΟΥ, ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ, ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΑΝΘΗΡΟΥ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1641

Λειτουργία

18/5/2026 8:00:00 πμ

18/5/2026 12:00:00 μμ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΤΣΑΚΑΛΩΦ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

564

Κατασκευές

18/5/2026 8:00:00 πμ

18/5/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΡΩΜΑ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

572

Λειτουργία

18/5/2026 8:00:00 πμ

18/5/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ απο κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

575

Λειτουργία

18/5/2026 8:00:00 πμ

18/5/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΘΗΝΑΙΟΥ απο κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

574

Λειτουργία

18/5/2026 8:00:00 πμ

18/5/2026 3:00:00 μμ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ, ΜΩΡΑΪΤΗ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΚΙΛΚΙΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΚΑΒΑΦΗ, ΧΛΟΗΣ.

337

Κατασκευές

18/5/2026 8:00:00 πμ

18/5/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΟΔΟΙ ΑΝΑΦΛΥΣΤΟΥ - ΚΙΚΛΑΔΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΛΕΩΦ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

440

Λειτουργία

18/5/2026 8:00:00 πμ

18/5/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΗΦΑΙΣΤΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΒΑΣ.ΟΘΩΝΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1642

Λειτουργία

18/5/2026 8:30:00 πμ

19/5/2026 6:00:00 μμ

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΨΑΘΑ: ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

1436

Συντήρηση

18/5/2026 9:00:00 πμ

18/5/2026 11:00:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ έως κάθετο: ΚΟΝΙΤΣΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΑΓΡΙΝΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

501

Λειτουργία

18/5/2026 9:00:00 πμ

18/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΦΟΡΝΕΖΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΟ 117 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

561

Κατασκευές

18/5/2026 9:00:00 πμ

18/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΙΠΗ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΚΙΠΗ ΝΟ 4 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΚΙΠΗ ΝΟ 10 - 12 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

562

Κατασκευές

18/5/2026 9:00:00 πμ

18/5/2026 12:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ:ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ Κ. - ΣΥΡΙΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΘΗΡΑΣ - ΓΙΟΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ - ΛΕΙΒΑΡΔΟΥ - ΓΚΙΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΚΑΜΑΡΙΖΗΣ - ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΚΑΛΟΥΠΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

7

Λειτουργία

18/5/2026 9:00:00 πμ

18/5/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ έως κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΠΠΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως κάθετο: ΚΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

510

Κατασκευές

18/5/2026 9:00:00 πμ

18/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΝΟ 101 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ

563

Κατασκευές

18/5/2026 9:00:00 πμ

18/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΡΑΟΛΗ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 111 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

567

Κατασκευές

18/5/2026 9:00:00 πμ

18/5/2026 4:00:00 μμ

Π.ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΛΒΟΥ, Ν.ΓΥΖΗ, Ν.ΛΥΤΡΑ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

336

Κατασκευές

18/5/2026 10:30:00 πμ

18/5/2026 4:30:00 μμ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΦΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΣΟΝΟΣ απο κάθετο: ΠΛ. ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΠΑΝΟΣ από: 10:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΠΛ. ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΠΑΝΟΣ από: 10:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ απο κάθετο: ΠΛ. ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΠΑΝΟΣ από: 10:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΑΝΟΣ ΝΟ 31 από: 10:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΧΛΟΗΣ έως κάθετο: ΠΑΝΟΣ από: 10:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ απο κάθετο: ΠΛ. ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 04:30 μμ

565

Λειτουργία

18/5/2026 10:30:00 πμ

18/5/2026 4:30:00 μμ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΦΕΛΗΣ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΛΟΗΣ απο κάθετο: ΠΑΝΟΣ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 10:30 πμ έως: 04:30 μμ

565

Λειτουργία

18/5/2026 2:00:00 μμ

18/5/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΝΩΣΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΑΕΛΦΕΩΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗ έως κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

573

Λειτουργία

18/5/2026 4:00:00 μμ

18/5/2026 6:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΒΑΤΕΤΣΙΟΥ απο κάθετο: Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΑΧΩΒΗΣ απο κάθετο: Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΧΩΒΗΣ απο κάθετο: Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: Ζ. ΠΗΓΗΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ζ. ΠΗΓΗΣ απο κάθετο: ΕΡΕΣΣΟΥ έως κάθετο: ΒΑΤΕΤΣΙΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ απο κάθετο: ΑΡΑΧΩΒΗΣ έως κάθετο: ΒΑΤΕΤΣΙΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά οδός:Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ έως κάθετο: ΒΑΤΕΤΣΙΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ

553

Λειτουργία

