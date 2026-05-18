Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες τα ξημερώματα
Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο
Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο που έγινε σήμερα τα ξημερώματα σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.
Το τροχαίο έγινε γύρω στις 02:00 όταν ΙΧ που κινείτο στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Αθηνών, εξετράπη της πορείας του και βγήκε από τον δρόμο στο ύψος της Λαχαναγοράς.
Από το εκτροπή του οχήματος τραυματίστηκαν δύο άτομα. Για τον απεγκλωβισμό του ενός χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.
Οι δύο τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”.
