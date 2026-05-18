Honda Civic Type R HRC: Το ακραίο concept περνά τελικά στην παραγωγή

Κόντρα στη νέα τάξη μιας εποχής στην οποία τα hot-hatches μας αποχαιρετούν σταδιακά, η Honda φαίνεται αποφασισμένη να ενισχύσει κι άλλο τη σπορ εικόνα της.

Του Γιάννη Σκουφή

Το εντυπωσιακό Civic Type R HRC Concept, που παρουσιάστηκε στις αρχές του 2026, ετοιμάζεται πλέον να αποκτήσει έκδοση παραγωγής, σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών της Honda Racing Company.

Το συγκεκριμένο πρωτότυπο είχε παρουσιαστεί με μια σειρά αγωνιστικού τύπου αναβαθμίσεων σε ανάρτηση, αεροδυναμική, φρένα και πλαίσιο, με στόχο ακόμη πιο απαιτητική χρήση σε πίστα αλλά και βελτιωμένη οδηγική αίσθηση.

Την επιβεβαίωση για την παραγωγή έδωσε ο επικεφαλής της Honda Racing Company (HRC), Koji Watanabe, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ιαπωνία. Όταν ρωτήθηκε πότε θα είναι διαθέσιμο το μοντέλο, άφησε να εννοηθεί ότι η αναμονή δεν θα κρατήσει παρά μερικούς μήνες.

Η HRC φαίνεται να επικεντρώνεται κυρίως στη βελτίωση της συμπεριφοράς του αυτοκινήτου μέσω νέων ρυθμίσεων στην ανάρτηση, πιο άμεσου συστήματος διεύθυνσης, αναβαθμισμένων φρένων και αεροδυναμικών βοηθημάτων. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα υπάρξει αύξηση ισχύος στον turbo τετρακύλινδρο των 2.000 κυβικών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ιαπωνία, η Honda εξελίσσει ήδη το αυτοκίνητο αλλά και τα επιμέρους εξαρτήματα μέσα από πραγματικές συνθήκες αγώνων σε πρωταθλήματα Super GT και αγώνες αντοχής.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πακέτο HRC θα διατίθεται κυρίως στην Ιαπωνία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πιθανότητα να ακολουθήσουν και άλλες αγορές.

Ο οδηγός αγώνων Hideki Muto, που συμμετέχει στις δοκιμές εξέλιξης αποκάλυψε ότι το αυτοκίνητο δοκιμάζεται σε ακραίες συνθήκες, ώστε να διασφαλιστεί τόσο η ταχύτητα όσο και η αξιοπιστία του.

Το Civic Type R HRC αναμένεται να αποτελέσει την πιο σκληροπυρηνική εκδοχή της νέας γενιάς Civic Type R, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην εμπειρία οδήγησης στην πίστα, χωρίς όμως να χάνει τον χαρακτήρα καθημερινής χρήσης που πάντα συνόδευε το εμβληματικό μοντέλο.

