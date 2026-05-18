Επικουρικές συντάξεις: Ειδική διάταξη για επιτάχυνση του χρόνου απονομής

Αλλαγές θα υπάρξουν στο σύστημα απονομής των επικουρικών συντάξεων, σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η απονομή τους και να περιοριστούν τα φαινόμενα των πολύμηνων καθυστερήσεων, ειδικά για περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ.

Στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ψηφίστηκε στη Βουλή, συμπεριλήφθηκε ειδική διάταξη, έτσι ώστε εφεξής, την αποκλειστική αρμοδιότητα για την έκδοση της σύνταξης να έχει πλέον το τελευταίο Ταμείο ανεξάρτητα από τον χρόνο ασφάλισης πού έχει διανύσει ο ασφαλισμένος σε άλλα ταμεία.

Η ρύθμιση στην πράξη, καταργεί τα στάδια εσωτερικής αλληλογραφίας για τον προσδιορισμό αρμοδιότητας. Η αίτηση παραμένει στο τελευταίο ταμείο και εξετάζεται από αυτό. Όλος ο χρόνος διαδοχικής επικουρικής ασφάλισης αντιμετωπίζεται ως ενιαίος εντός του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, και όχι μόνο η 15ετία που ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα, ο συνολικός χρόνος επικουρικής ασφάλισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 έτη, ώστε η απονομή να μπορεί να γίνει από τον φορέα όπου υποβάλλεται η αίτηση. Με τη νέα διάταξη ορίζεται ρητά ότι αρμόδιος για την έκδοση της σύνταξης είναι ο τελευταίος φορέας στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση, ακόμη και αν ο ασφαλισμένος έχει διανύσει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους φορείς εντός του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Ο τελευταίος φορέας θα είναι υπεύθυνος τόσο για τη θεμελίωση του δικαιώματος όσο και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης

Έτσι εκτιμάται ότι η επικουρική σύνταξη θα εκδίδεται άμεσα, με τη fast-track διαδικασία μόλις εκδοθεί η κύρια σύνταξη.

H νέα διαδικασία θα εφαρμοστεί για τους συνταξιούχους που υποβάλλουν το αίτημά τους για επικουρική σύνταξη μετά την ενεργοποίηση της εν λόγω διάταξης.

Με πληροφορίες από ΕΝΔΙΣΥ (Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων)

