Συντάξεις Ιουνίου 2026: Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές – Ημερομηνίες
Πότε θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των συντάξεων Ιουνίου 2026.
Οι πρώτοι που θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους, είναι οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι στις 26 Μαΐου 2026.
Συντάξεις Ιουνίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμών ανά Ταμείο
Ειδικότερα:
- Την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
- Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
