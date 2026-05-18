Ισραηλινός αναλυτής για τουρκικό νόμο για Αιγαίο - Μεσόγειο: Απάντηση με αντι-περίμετρο

Την πρόθεση της Τουρκίας να ψηφίσει νόμο για τη θαλάσσια δικαιοδοσία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, σχολίασε ο ανώτερος στρατηγικός σύμβουλος και αναλυτής με ειδίκευση στη διεθνή ασφάλεια, ισραηλινός Shay Gal.

Ο αναλυτής Shay Gal περιέγραψε, στην τελευταία στρατηγική του ανάλυση, τη ναυτική πολιτική της Τουρκίας ως «αναθεωρητική περιμετρική στρατηγική» που αποσκοπεί στην αναδιαμόρφωση της ισορροπίας δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Gal υποστήριξε ότι, παρά το γεγονός ότι παραμένει εκτός της UNCLOS (Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας), η Άγκυρα προσπαθεί να επιβάλει το δικό της ναυτιλιακό πλαίσιο στο Αιγαίο, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτηρίζοντάς το ως «μια συστημική δοκιμασία για την Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και τη διεθνή ναυτιλιακή τάξη».



Η ανάλυση ανέφερε περαιτέρω ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο ενθάρρυνε την Άγκυρα να επιδιώξει ευρύτερες γεωπολιτικές φιλοδοξίες, προειδοποιώντας ότι «η ναυτιλιακή φαντασίωση της Άγκυρας θα αντιμετωπίσει όλο και περισσότερες νομικές, διπλωματικές, οικονομικές και επιχειρησιακές συνέπειες».

Ο Shay Gal τόνισε επίσης ότι «το Αιγαίο δεν αποτελεί τουρκικό διοικητικό χώρο», υπογραμμίζοντας ότι το διεθνές ναυτικό δίκαιο δεν μπορεί να επαναπροσδιοριστεί μέσω μονομερών πολιτικών αφηγήσεων που προέρχονται από την Άγκυρα.

Μεταξύ άλλων αναφέρει:

Δεν πρόκειται μόνο για ελληνικό ζήτημα.

Είναι μια δοκιμασία για το σύστημα της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ και της θαλάσσιας τάξης.

Κανένα κράτος δεν μπορεί να νομιμοποιεί τη θαλάσσια εξαναγκαστική δύναμη μέσω της εσωτερικής νομοθεσίας και στη συνέχεια να αποστέλλει πλοία για να την επιβάλει, σαν ο κόσμος να βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία της Άγκυρας.

Ενάντια στον «Νόμο της Περιμέτρου», η απάντηση δεν είναι η διαμαρτυρία. Είναι μια αντί-περίμετρος που η Τουρκία δεν έχει αντιμετωπίσει ακόμη: νομική, ναυτική, διπλωματική, οικονομική – και ναι, επίσης επιχειρησιακή.

Αν η Τουρκία μεταφέρει αυτή την ψευδαίσθηση στη θάλασσα, δεν θα συναντήσει μια επιστολή. Θα συναντήσει ένα τίμημα.

Το Άρθρο 5 δεν θα είναι σωσίβιο.

Το διεθνές δίκαιο δεν θα είναι λιμάνι.

Οι παράνομοι χάρτες δεν επιπλέουν για πάντα.

Ούτε τα πλοία που αποστέλλονται για να τους επιβάλουν.

Ankara’s Maritime Fiction Will Meet a Price



Ankara recasts the "special status maritime zone" as law.



It is "the Perimeter" Law: illegal cartography turned into authority, and authority into orders across the Black Sea, the Aegean and the Eastern Mediterranean.



A state outside… pic.twitter.com/Jci1oVaI84

— Shay Gal שי גל (@ShayGal84) May 17, 2026



