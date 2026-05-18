Αλλάζουν τα βράδια στην TV: Η Eurovision έκλεισε, το Survivor τελείωσε και οι σειρές καλά κρατούν

Snapshot Η Eurovision και το Survivor ολοκληρώθηκαν, με τη Eurovision να συγκεντρώνει υψηλή τηλεθέαση στην ΕΡΤ1 και το Survivor να διακόπτεται λόγω σοβαρού τραυματισμού παίκτη.

Οι ελληνικές σειρές επιστρέφουν δυναμικά στη βραδινή ζώνη, με προγράμματα όπως «Από Ήλιο σε Ήλιο», «Το παιδί», «Να μ’αγαπάς», «Άγιος Έρωτας», «Grand Hotel», «Μια νύχτα μόνο» και «Η Γη της ελιάς».

Το STAR συνεχίζει την προβολή του «MasterChef» μέχρι τα μέσα Ιουνίου, ενώ ο ΣΚΑΪ αντικαθιστά το Survivor με ξένες ταινίες.

Οι σειρές του ALPHA, ΑΝΤ1 και MEGA παρουσιάζουν εξελίξεις με έντονα συναισθηματικά και δραματικά στοιχεία, εστιάζοντας σε προσωπικές και οικογενειακές συγκρούσεις.

Η μυθοπλασία παραμένει κεντρικό στοιχείο της ελληνικής τηλεόρασης, με τα κανάλια να ανανεώνουν το ενδιαφέρον του κοινού παράλληλα με την αλλαγή του προγράμματος μετά τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα.

Η Eurovision και η ελληνική συμμετοχή με τον Akyla, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, απασχόλησε ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες και μονοπώλησε το ενδιαφέρον του κοινού. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και με τα σαρωτικά ποσοστά, που σημείωσε η ΕΡΤ1 τόσο στους ημιτελικούς όσο και στον τελικό του Σαββάτου. Η δημόσια τηλεόραση επανέρχεται στις «εργοστασιακές της ρυθμίσεις», στη βραδινή ζώνη, και από απόψε οι σειρές ξαναπαίρνουν θέση στον προγραμματισμό. Έτσι, στις 22.00, θα δούμε το νέο επεισόδιο του σίριαλ «Από Ήλιο σε Ήλιο», ενώ θα ακολουθήσει η σειρά «Το παιδί».

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, το «Survivor» έριξε οριστικά τίτλους τέλους μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου. Το ριάλιτι επιβίωσης ολοκληρώνεται, με τους παίκτες να έχουν πάρει τον δρόμο της επιστροφής. Ο Μάνος Μαλλιαρός έχει φτάσει ήδη στα πάτρια εδάφη, ενώ θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες. Το πρόγραμμα του καναλιού του Φαλήρου αλλάζει… άμεσα και πλέον στη βραδινή ζώνη θα πρωταγωνιστούν ξένες ταινίες.

Το STAR συνεχίζει να επενδύει στο «MasterChef», με τον διαγωνισμό μαγειρικής να αναμένεται ότι θα κρατά συντροφιά στο κοινό τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

MEGA, ΑΝΤ1 και ALPHA, ρίχνονται ξανά στη μάχη της τηλεθέασης με τη μυθοπλασία. Μετά από μία εβδομάδα, που έβλεπαν τα νούμερά τους να έχουν σκαμπανεβάσματα λόγω Eurovision, απόψε ανανεώνουν το ραντεβού τους με το κοινό.

Στον ALPHA, στις 20.00, στη σειρά «Να μ’ αγαπάς», οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές. Η αμφιβολία μπαίνει για πρώτη φορά δυνατά στο παιχνίδι: μήπως ο Θεόφιλος δεν είναι ο μόνος, ή ούτε καν ο βασικός, υπεύθυνος; Ο Άγγελος με τον Αχιλλέα εντείνουν την έρευνά τους, ενώ ο Ορφέας δεν αντέχει άλλο την πίεση και θέλει να φύγουν με τη Φωτεινή μακριά απ’ όλα. Η Ζωή αρχίζει να υποψιάζεται ότι τα τηλεφωνήματα συνδέονται με την απόπειρα εναντίον του Άγγελου. Στις 21.00, θα προβληθεί η τρυφερή κωμωδία «Μπαμπά σ’ αγαπώ». Σε έναν κόσμο γεμάτο οθόνες, στον οποίο η ζωή συχνά μοιάζει σα φτηνό μαγικό κόλπο με καθρέφτες, ο Νίκος και η Βιργινία προσπαθούν να καταλάβουν ποια ήταν η ρωγμή που έσπασε τη σχέση τους σε κομμάτια. Ο Βίκτωρας ανησυχεί μήπως η μαμά του γυρίσει να τον πάρει και μείνει ο Δημήτρης μόνος του πάλι ενώ ο Δημήτρης πηγαίνει την Ελένη να γνωρίσει την οικογένεια του. Όμως τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται και η αλήθεια για τον Δημήτρη και την οικογένεια του δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα μέσα απ’ τον καθρέφτη. Ο Πανούλης είναι αποφασισμένος να κερδίσει τη Στέλλα, αλλά ο δρόμος για αυτήν περνάει μέσα απ’ την ξαδέρφη της ενώ ο Δημήτρης αρχίζει να βλέπει σημάδια εθισμού του Βίκτωρα στις οθόνες και μια αντίστοιχη συζήτηση κάνει ο Ηρακλής με τα πεθερικά του, καλώντας τον Ευριπίδη να ενώσουν τις δυνάμεις τους για το καλό του Στέλιου.

Στις 22.00, τη σκυτάλη θα πάρει ο «Άγιος Έρωτας». Ο Πέτρος, μαθαίνοντας πως ο Κυριάκος δεν είναι παιδί του, βυθίζεται όλο και περισσότερο στην οργή και την απόγνωση. Την ίδια στιγμή, η Ελένη επιστρέφει στη Στέρνα με τον νέο της μνηστήρα, όμως η Χλόη υποψιάζεται πως πίσω από αυτή τη σχέση κρύβεται κάτι άλλο. Η Κική, υπό την απειλή του Παύλου, αναγκάζεται να ζητήσει από τον Νικηφόρο να φύγει από το σπίτι του Παύλου, και δείχνει απρόθυμη να τον ακολουθήσει. Την ίδια ώρα η Θάλεια αναζητά τρόπο να τη σώσει, προτείνοντας στον Ηλία να μιλήσει στη Σοφία και να τη φέρει πίσω. Ο Νικόλαος, συντετριμμένος από την απώλεια του πατέρα του και την απομάκρυνσή του από την Εκκλησία, βρίσκει προσωρινά παρηγοριά κοντά στα παιδιά και τη Χλόη. Όταν όμως μένει μόνος, κρατά στα χέρια του το όπλο που συνδέεται με τον θάνατο του Λεωνίδα και δείχνει έτοιμος να πάρει το δρόμο της εκδίκησης. Τη βραδιά μυθοπλασίας, στον ALPHA, κλείνει το «Porto Leone» στις 23.30.

Στο μετερίζι του ΑΝΤ1, στις 21.00, παρέα στο κοινό θα κρατήσει το «Grand Hotel». Ο Άρης, έχοντας μάθει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι δικό του το παιδί της Αλίκης, καθώς ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει παιδιά, κλείνεται μουδιασμένος στον εαυτό του και απομακρύνεται από την Θάλεια, χωρίς να της πει τίποτα. Βασανίζεται από θλίψη, αλλά και θυμό προς τους γονείς του που του έκρυψαν μία τόσο σημαντική αλήθεια… Η Θάλεια καταφεύγει στην Αλίκη και εκείνη αναγκάζεται να της πει την αλήθεια. Ο Χαραλάμπης, καχύποπτος με την πρόταση του Ιάσονα, συμβουλεύεται την Φρίντα, η οποία, με τη σειρά της, ρωτά τον Αλέξανδρο και την Σοφία. Η Κυβέλη με τον Ρήγα πιέζουν τον Χατζημήτρο για το εργοστάσιο. Η Μελίνα και ο Μάρκος δεν μπορούν να κρατηθούν μακριά ο ένας από τον άλλον και πέφτουν σε λάθη. Η κρυφή τους σχέση θα γίνει αντιληπτή τόσο από τον Νώντα όσο και από τον Ρήγα και αυτό θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Ο Ευτύχης γίνεται έξαλλος με την Σουμέλα για το γάμο της με τον Βλαδίμηρο, ενώ όλοι παραξενεύονται με την συμπεριφορά της Αγγέλας. Ο Νικόλας ανησυχεί για τη μητέρα του, αλλά εκείνη, θέλοντας να τον προστατεύσει, τον καθησυχάζει χωρίς να του πει την αλήθεια που κρύβει. Όμως το σοκ του θα είναι μεγαλύτερο, όταν τη βρει νεκρή στο δωμάτιό της.

Στο MEGA το ραντεβού με τη μυθοπλασία είναι σταθερό! Στις 20.50, θα παίξει η κωμωδία «Έχω παιδιά». Στις 21.40, θα προβληθεί νέο επεισόδιο από τη δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο». Ο Χάρης προσπαθεί χωρίς επιτυχία να αποσπάσει πληροφορίες από την Αρετή σχετικά με τη συζήτηση που είχε με τον Σταύρο, ώστε να ενημερώσει την ανήσυχη Ελένη. Ο Σταύρος, βαθιά επηρεασμένος από την εγκυμοσύνη της Αρετής, παλεύει με τα συναισθήματα και τους φόβους του. Ο Νταγιάννος μένει άφωνος όταν πληροφορείται τα νέα, ενώ ο Οδυσσέας μιλά στην Αρετή για τη ζωή και την οικογένεια που ονειρεύεται να δημιουργήσουν μαζί. Η Μίνα διαβάζει το γράμμα που της έστειλε ο Σάββας, ενώ η Αλεξάνδρα καταφέρνει τελικά να συναντήσει τον εργαζόμενο του ξενοδοχείου που γνωρίζει τι συνέβη εκείνη τη μοιραία νύχτα ανάμεσα στην Αρετή και τον Οδυσσέα.

Στις 23.00, lead in θα πάρει «Η Γη της ελιάς». Η Δάφνη παθαίνει αλλεργικό σοκ κι ο Παυλής τρέμει μην της συμβεί τίποτα χειρότερο. Η Μαργαρίτα βγαίνει για φαγητό με τον Λεωνίδα και συνειδητοποιεί πόσο πολύ απολαμβάνει την παρέα του. Οι καβγάδες ανάμεσα στον Κωνσταντίνο και την Ισμήνη συνεχίζονται και η Χάιδω με την Αριάδνη προσπαθούν να τη συνετίσουν. Ο Κωνσταντίνος, από την άλλη, δείχνει αποφασισμένος να προχωρήσει με τη Φρύνη, αλλά ανησυχεί για την Αιμιλία, καθώς θεωρεί ότι η Ισμήνη την παραμελεί. Η Αλεξάνδρα δίνει εντολή σε ιδιωτικό ντετέκτιβ να βρει στοιχεία για τον Ορέστη και τον περίγυρό του στην Ιταλία. Ο Μανώλης κάνει έκπληξη στην Αμαλία κι εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά της. Η Αριάδνη μαθαίνει ότι η Μυρτώ φαντασιώνεται τον Γιώργη και γίνεται έξαλλη. Ο Κωνσταντίνος δηλώνει στον Λυκούργο πως θα παλέψει για να πάρει την επιμέλεια της Αιμιλίας από την Ισμήνη. Η Αλεξάνδρα, θορυβημένη από όσα της είπε ο Μιχάλης, ψάχνει τα πράγματα της Χριστιάνας κι εντοπίζει ένα όπλο.

