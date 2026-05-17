Eurovision 2026: H τηλεθέαση έφτασε στο 84% για τον μεγάλο τελικό

Τον κορυφαίο μουσικό διαγωνισμό παρακολούθησαν 2.822.000 τηλεθεατές

Από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας 15ετίας σημείωσε η χθεσινή μετάδοση του μεγάλου τελικού της Eurovision, η οποία έφτασε στο 84%.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία –καθώς η μετάδοση συνεχίστηκε και μετά τις 02:00– ο τελικός σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό (18-54) έφτασε το 71,7%.

Η εμφάνιση του Ακύλα στη σκηνή του Wiener Stadthalle ενθουσίασε το τηλεοπτικό κοινό, με το μέσο μερίδιο τηλεθέασης να φτάνει το 70,5% και στο δυναμικό κοινό το 84%.

Τον κορυφαίο μουσικό διαγωνισμό παρακολούθησαν 2.822.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη έφτασε τους 4.760.000.

Υψηλή ήταν και η τηλεθέαση κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, φτάνοντας το 83%.

