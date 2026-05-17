Eurovision 2026: H τηλεθέαση έφτασε στο 84% για τον μεγάλο τελικό

Snapshot Η μετάδοση του μεγάλου τελικού της Eurovision σημείωσε τηλεθέαση 84%, από τα υψηλότερα ποσοστά της τελευταίας 15ετίας.

Ο μέσος όρος μεριδίου τηλεθέασης ήταν 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό 18

54 έφτασε το 71,7%.

Η εμφάνιση του Ακύλα είχε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 70,5% και 84% στο δυναμικό κοινό.

Ο διαγωνισμός παρακολούθησαν συνολικά 2.822.000 τηλεθεατές, με συνολική κάλυψη 4.760.000.

Κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η τηλεθέαση έφτασε το 83%. Snapshot powered by AI

Από τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης της τελευταίας 15ετίας σημείωσε η χθεσινή μετάδοση του μεγάλου τελικού της Eurovision, η οποία έφτασε στο 84%.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία –καθώς η μετάδοση συνεχίστηκε και μετά τις 02:00– ο τελικός σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 68,7%, ενώ στο δυναμικό κοινό (18-54) έφτασε το 71,7%.

H Dara με το τρόπαιο της Eurovision EPA

Η εμφάνιση του Ακύλα στη σκηνή του Wiener Stadthalle ενθουσίασε το τηλεοπτικό κοινό, με το μέσο μερίδιο τηλεθέασης να φτάνει το 70,5% και στο δυναμικό κοινό το 84%.

Τον κορυφαίο μουσικό διαγωνισμό παρακολούθησαν 2.822.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη έφτασε τους 4.760.000.

Υψηλή ήταν και η τηλεθέαση κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, φτάνοντας το 83%.

Διαβάστε επίσης