Eurovision: Το «μαύρο» ισπανικού καναλιού για τη συμμετοχή του Ισραήλ - Το μήνυμα στον τελικό
Το Ισραήλ κατέκτησε τη 2η θέση στον διαγωνισμό
Για πρώτη φορά από το 1961, ο ισπανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE μποϊκόταρε πλήρως τη Eurovision 2026 λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, μεταδίδοντας εναλλακτικά προγράμματα.
Κατά την έναρξη του τελικού στη Βιέννη, το ισπανικό δίκτυο έδωσε στον «αέρα» την ακόλουθη δήλωση: «Η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι. Δεν υπάρχει χώρος για αδιαφορία. Ειρήνη και δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη».
Η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισλανδία έχουν προσχωρήσει στο μποϊκοτάζ.
Το Ισραήλ με τον Noam Bettan το τραγούδι του "Michelle" κατέκτησαν τη 2η θέση στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη, πίσω από τη μεγάλη νικήτρια Βουλγαρία.
