Eurovision: Το «μαύρο» ισπανικού καναλιού για τη συμμετοχή του Ισραήλ - Το μήνυμα στον τελικό

Ο Νοάμ Μπετάν από το Ισραήλ, στο κέντρο, αντιδρά καθώς ανακοινώνονται οι βαθμολογίες κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Τελικού του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη της Αυστρίας, την Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Για πρώτη φορά από το 1961, ο ισπανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE μποϊκόταρε πλήρως τη Eurovision 2026 λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, μεταδίδοντας εναλλακτικά προγράμματα.

Κατά την έναρξη του τελικού στη Βιέννη, το ισπανικό δίκτυο έδωσε στον «αέρα» την ακόλουθη δήλωση: «Η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι. Δεν υπάρχει χώρος για αδιαφορία. Ειρήνη και δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη».

Η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισλανδία έχουν προσχωρήσει στο μποϊκοτάζ.

Ante la celebración de la final del festival de Eurovisión esta noche, RTVE recuerda que ha decidido no participar en esta edición del certamen.



Το Ισραήλ με τον Noam Bettan το τραγούδι του "Michelle" κατέκτησαν τη 2η θέση στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη, πίσω από τη μεγάλη νικήτρια Βουλγαρία.

