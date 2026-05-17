Καρχαρίας 330 εκατ. που ανακαλύφθηκε στην Ιρλανδία αποκαλύπτει έναν χαμένο προϊστορικό ωκεανό

Όταν η Ιρλανδία έμοιαζε δραματικά διαφορετική από σήμερα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Καρχαρίας 330 εκατ. που ανακαλύφθηκε στην Ιρλανδία αποκαλύπτει έναν χαμένο προϊστορικό ωκεανό

Αρχείου

WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ανακαλύφθηκαν στην Ιρλανδία απολιθώματα προϊστορικών καρχαριών ηλικίας άνω των 330 εκατομμυρίων ετών, συμπεριλαμβανομένων δοντιών και σπονδυλικών στηλών.
  • Τα απολιθώματα ανήκουν στα είδη Psephodus magnus και Oracanthus milleri, που ζούσαν πριν από την εμφάνιση των δεινοσαύρων και συνδέονται εξελικτικά με τους σύγχρονους καρχαρίες.
  • Οι ανακαλύψεις προέρχονται από το Παγκόσμιο Γεωπάρκο Burren and Cliffs of Moher και το Εθνικό Μουσείο της Ιρλανδίας και θεωρούνται οι πρώτες καταγραφές απολιθωμένων ψαριών σε αυτές τις περιοχές.
  • Η Ιρλανδία κατά την ανθρακοφόρο περίοδο καλυπτόταν από ζεστές ρηχές θάλασσες που φιλοξενούσαν πρωτόγονη θαλάσσια ζωή, όπως οι προϊστορικοί καρχαρίες με εξειδικευμένες οδοντικές πλάκες για θήραμα με σκληρό κέλυφος.
  • Τα ευρήματα έχουν μεγάλη επιστημονική αξία και η έρευνα είναι διαθέσιμη σε ανοιχτή πρόσβαση για παγκόσμια μελέτη και περαιτέρω διερεύνηση.
Snapshot powered by AI

Μία τυχαία ανακάλυψη στην Ιρλανδία είναι αρκετή για να ρίξει φως στη θαλάσσια ζωή που υπήρχε πριν εκατομμύρια χρόνια.

Η αποκάλυψη ήταν από περιηγητή και όχι σε οργανωμένη ανασκαφή, αλλά το εύρημα ήταν αξιοσημείωτο. Τα απολιθώματα αρχαίων καρχαριών που κολύμπησαν στις θάλασσες πριν από περισσότερα από 330 εκατομμύρια χρόνια.

Ερευνητές που συνεργάζονται με το Παγκόσμιο Γεωπάρκο Burren and Cliffs of Moher της UNESCO και το Εθνικό Μουσείο της Ιρλανδίας λένε ότι τα απολιθώματα, που ανακαλύφθηκαν στην κομητεία Clare και στο Donegal, περιλαμβάνουν προϊστορικά δόντια καρχαρία και μια απολιθωμένη σπονδυλική στήλη πτερυγίων που συνδέεται με είδη που υπήρχαν πολύ πριν εμφανιστούν οι δεινόσαυροι.

Οι ανακαλύψεις προσελκύουν παγκόσμιο επιστημονικό ενδιαφέρον επειδή αντιπροσωπεύουν το πρώτο απολιθωμένο ψάρι που έχει καταγραφεί ποτέ από ορισμένες από αυτές τις τοποθεσίες της Ιρλανδίας.

Οι επιστήμονες αναγνώρισαν ότι τα δόντια Burren ανήκουν στον Psephodus magnus, έναν σπάνιο προϊστορικό καρχαρία εξοπλισμένο με παχιές οδοντικές πλάκες σύνθλιψης που χρησιμοποιούνται για να τρέφονται με θήραμα με σκληρό κέλυφος στον πυθμένα της θάλασσας.

Οι ερευνητές λένε ότι αυτό το είδος κατέλαβε αρχαία θαλάσσια οικοσυστήματα κατά την περίοδο του ανθρακοφόρου, όταν μεγάλο μέρος της Ιρλανδίας βρισκόταν κάτω από ζεστές ρηχές θάλασσες γεμάτες με πρωτόγονη υδρόβια ζωή. Αν και οι σύγχρονοι καρχαρίες εξελίχθηκαν πολύ πέρα από αυτά τα αρχαία είδη, οι επιστήμονες σημειώνουν ότι ο Psephodus μοιράζεται μακρινές εξελικτικές συνδέσεις με τα σύγχρονα ψάρια βαθέων υδάτων.

Το απολίθωμα του Ντόνεγκαλ αποκάλυψε ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της προϊστορικής ιστορίας. Η σπονδυλική στήλη του πτερυγίου ανήκε στον Oracanthus milleri, μέρος μιας εξαφανισμένης ομάδας γνωστής ως ακανθώδεις, που συχνά αναφέρονται ως «αγκαθωτοί καρχαρίες». Αυτά τα αρχαία ψάρια έζησαν πριν από περισσότερα από 400 εκατομμύρια χρόνια και θεωρούνται μέρος της ευρύτερης εξελικτικής γενεαλογίας από την οποία προέκυψαν τελικά οι σύγχρονοι καρχαρίες.

Οι ερευνητές που συμμετείχαν στη μελέτη λένε ότι οι ανακαλύψεις έχουν μεγάλη επιστημονική αξία επειδή τα απολιθωμένα ψάρια από αυτές τις τοποθεσίες δεν είχαν ποτέ τεκμηριωθεί στο παρελθόν.

Η ερευνητική εργασία που τεκμηριώνει τις ανακαλύψεις κυκλοφόρησε ως προεκτύπωση ανοιχτής πρόσβασης, επιτρέποντας στους ερευνητές σε όλο τον κόσμο να μελετήσουν το υλικό ενώ συνεχίζονται περαιτέρω έρευνες.

Οι προϊστορικές θάλασσες κάποτε κάλυπταν μεγάλα τμήματα της Ιρλανδίας

Κατά τη διάρκεια της ανθρακοφόρου περιόδου, η Ιρλανδία έμοιαζε δραματικά διαφορετική από σήμερα. Μεγάλο μέρος της περιοχής βρισκόταν κοντά στον ισημερινό κάτω από ζεστά τροπικά νερά που κατοικούνταν από πρωτόγονα ψάρια, πρώιμους καρχαρίες και θαλάσσια ασπόνδυλα. Τα απολιθώματα που διατηρούνται σε ασβεστολιθικούς σχηματισμούς σε όλη τη δυτική Ιρλανδία συνεχίζουν να αποκαλύπτουν θραύσματα αυτού του αρχαίου υποβρύχιου περιβάλλοντος.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο Psephodus magnus πιθανότατα περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του τρέφοντας κατά μήκος του βυθού της θάλασσας, συνθλίβοντας οστρακοειδή και θωρακισμένα θηράματα χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες οδοντικές πλάκες. Τα απολιθώματα από αυτό το είδος παραμένουν σχετικά σπάνια, καθιστώντας τις ιρλανδικές ανακαλύψεις πολύτιμες προσθήκες στο παγκόσμιο αρχείο απολιθωμάτων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:00LIFESTYLE

Eurovision 2026: Από την Συμφωνική Ορχήστρα στο Playboy - Ποια είναι η Linda Lampenius από την Φινλανδία

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16ο Συνέδριο ΝΔ: Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες

08:49WHAT THE FACT

Καρχαρίας 330 εκατ. που ανακαλύφθηκε στην Ιρλανδία αποκαλύπτει έναν χαμένο προϊστορικό ωκεανό

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Υποσιτισμένα τα τρία παιδιά που εντοπίστηκαν σε «τρώγλη»

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Renault Clio Eco-G 120 EDC με LPG και αυτονομία έως 1.450 χιλιόμετρα - Πόσο κοστίζει

08:40LIFESTYLE

Eurovision: Το «ευχαριστώ» του Ακύλα που έζησε το όνειρό του

08:29ΚΟΣΜΟΣ

«Ηρεμία πριν από την καταιγίδα»: Η ανάρτηση - γρίφος του Ντόναλντ Τραμπ

08:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα ανάρτηση Τσίπρα: «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά»

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που τρένο εμβολίζει βυτιοφόρο στη Βιρτζίνια - Δείτε το βίντεο

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen ID. Polo GTI: Το ηλεκτρικό GTI είναι γεγονός

08:15LIFESTYLE

Eurovision: Τι σημαίνει τελικά το Bangaranga που ταρακούνησε τη σκηνή και κατέκτησε την πρώτη θέση

08:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Φιέστα τίτλου η ΑΕΚ, «μάχη» Champions League Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Στις κερκίδες του Γουέμπλεϊ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για τον μεγάλο τελικό του FA Cup με... «σακούλες» στα μάτια

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Δημοφιλείς και ανερχόμενοι προορισμοί του φετινού καλοκαιριού - Η Τήνος και η Ήπειρος κερδίζουν έδαφος

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Βίκτωρας Γιαννικόπουλος: Ο 15χρονος Έλληνας που έκανε τη NASA να ασχοληθεί μαζί του - Από το σχολείο… στα άστρα

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής αναγνώριση για το ελληνικό κρασί: Οι Βρετανοί υποκλίνονται στα ροζέ - Οι ερυθρές εκπλήξεις

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Κατερρίφθησαν 74 drones με στόχο την Μόσχα

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: «Γκάζι» σε επιστροφές ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος - Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρικά πατίνια εκτός ελέγχου: «Mπλόκο» στους ανηλίκους μετά το μπαράζ ατυχημάτων

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χρυσάφι» οι θέσεις πάρκινγκ – Εκτόξευση τιμών έως και 478%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η νικήτρια Dara με την ελληνική ομάδα, ο στεναχωρημένος Akylas και τα στοιχήματα που πήγαν «κουβά»

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Βίκτωρας Γιαννικόπουλος: Ο 15χρονος Έλληνας που έκανε τη NASA να ασχοληθεί μαζί του - Από το σχολείο… στα άστρα

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες: Οι επιθέσεις στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη που καταγράφονται και ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους

08:15LIFESTYLE

Eurovision: Τι σημαίνει τελικά το Bangaranga που ταρακούνησε τη σκηνή και κατέκτησε την πρώτη θέση

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Ο αφρικανικός αντικυκλώνας επιστρέφει: Πότε θα φτάσουν στην χώρα οι υποτροπικές θερμές αέριες μάζες

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Μαΐου: Κυριακή του τυφλού - Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

05:00ΚΟΣΜΟΣ

Akylas: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τον διαγωνισμό της Eurovision - «Είμαι στενοχωρημένος, δεν ήθελα να

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

08:29ΚΟΣΜΟΣ

«Ηρεμία πριν από την καταιγίδα»: Η ανάρτηση - γρίφος του Ντόναλντ Τραμπ

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Στις κερκίδες του Γουέμπλεϊ ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για τον μεγάλο τελικό του FA Cup με... «σακούλες» στα μάτια

15:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Δημοφιλείς και ανερχόμενοι προορισμοί του φετινού καλοκαιριού - Η Τήνος και η Ήπειρος κερδίζουν έδαφος

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

21:30LIFESTYLE

Live blog - Eurovision 2026: Ιστορική νίκη για την Βουλγαρία και την Dara - Ανατροπή για τα μεγάλα φαβορί Στη 10η θέση ο Akylas με το «Ferto»

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΝΔ: Το καμπανάκι Μητσοτάκη, οι «πλατφόρμες» Δένδια - Πιερρακάκη και τα ανοίγματα Άδωνι - Χατζηδάκη

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χρυσάφι» οι θέσεις πάρκινγκ – Εκτόξευση τιμών έως και 478%

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ σε νέα κρίση: Το κόμμα Τσίπρα, η διαγραφή Πολάκη και τα σενάρια για την Κουμουνδούρου

08:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα ανάρτηση Τσίπρα: «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά»

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

23:17LIFESTYLE

Eurovision 2026-τελικός: Σείστηκε η σκηνή με την εμφάνιση της Dara από τη Βουλγαρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ