Toyota CUE7: Το ρομπότ που βάζει καλάθια καλύτερα από επαγγελματίες παίκτες

Η Toyota παρουσίασε το νέο ανθρωποειδές ρομπότ CUE7, ένα εντυπωσιακό πρότζεκτ τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να ντριμπλάρει, να κινείται στο γήπεδο και να ευστοχεί με απίστευτη ακρίβεια στις βολές.

Του Γιάννη Σκουφή

Η Toyota μπορεί να είναι γνωστή κυρίως για τα αυτοκίνητά της, όμως τα τελευταία χρόνια επενδύει έντονα και στην εξέλιξη ρομποτικών συστημάτων και τεχνητής νοημοσύνης.

Το πιο πρόσφατο δημιούργημά της ονομάζεται CUE7 και δεν έχει καμία σχέση με αυτοκίνητο. Πρόκειται για ένα εξελιγμένο ανθρωποειδές ρομπότ που παίζει μπάσκετ και μάλιστα με εντυπωσιακές επιδόσεις.

Το νέο CUE7 παρουσιάστηκε επίσημα σε αγώνα της ομάδας Alvark στο Τόκιο και αποτελεί την πιο εξελιγμένη μορφή του πρότζεκτ CUE, το οποίο ξεκίνησε το 2017 από μηχανικούς της Toyota με στόχο την εξέλιξη τεχνητής νοημοσύνης από το μηδέν.

Το πρότζεκτ έχει ήδη γράψει ιστορία στο βιβλίο Guinness. Το 2019, προηγούμενη έκδοση του ρομπότ πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ με 2.020 συνεχόμενες εύστοχες βολές, ενώ το 2024 το CUE6 σημείωσε νέο ρεκόρ πετυχαίνοντας καλάθι από απόσταση 24,5 μέτρων.

Το νέο CUE7 κάνει ακόμη μεγαλύτερο βήμα μπροστά. Πλέον δεν περιορίζεται μόνο στις στατικές βολές, αλλά μπορεί να κινείται ελεύθερα στο γήπεδο, να ντριμπλάρει και να εκτελεί κινήσεις που θυμίζουν μπασκετμπολίστα.

Το ρομπότ έχει ύψος 2,18 μέτρα, βάρος περίπου 74 κιλά και κινείται πάνω σε δύο τροχούς. Εξοπλίζεται με πολλαπλές κάμερες και αισθητήρες που αναλύουν συνεχώς το περιβάλλον, υπολογίζοντας τη σωστή δύναμη και την τροχιά της μπάλας για κάθε σουτ.

Μέσα από το CUE, η ιαπωνική εταιρεία εξελίσσει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, αισθητήρες, δυνατότητες αυτόνομης κίνησης και αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον,

Τεχνολογίες που μελλοντικά μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλους τομείς, πέρα από την αυτοκίνηση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το κόστος κατασκευής του φτάνει περίπου τις 132.000 ευρώ.

