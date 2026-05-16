Saab: Δημοπρατούνται τα τελευταία πρωτότυπα

Του Γιάννη Σκουφή

Περισσότερα από δέκα χρόνια μετά την κατάρρευση της Saab, τα τελευταία αυτοκίνητα που παρέμεναν αποθηκευμένα στο ιστορικό εργοστάσιο της στο Trollhattan θα δημοπρατηθούν στη Σουηδία.

Η συλλογή περιλαμβάνει οκτώ ιδιαίτερα σπάνια μοντέλα, τα περισσότερα βασίζονται στο 9-3, τα οποία εξελίχθηκαν από τη NEVS (National Electric Vehicle Sweden) μετά τη χρεοκοπία της Saab το 2012.

Η εταιρεία είχε επιχειρήσει να συνεχίσει την τεχνολογική κληρονομιά της σουηδικής μάρκας μέσω ηλεκτρικών και αυτόνομων αυτοκινήτων, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα χρήσης του ονόματος Saab.

Ανάμεσα στα πιο ενδιαφέροντα μοντέλα βρίσκεται ένα πρωτότυπο αυτόνομης οδήγησης, αλλά και ένα σεντάν με ηλεκτροκινητήρες μέσα στους τροχούς, τεχνολογία που οι μηχανικοί της Saab είχαν εξελίξει για μελλοντικά ηλεκτρικά πρότζεκτ.

Τα πιο πολλά δεν βρίσκονται σε συλλεκτική κατάσταση, καθώς πρόκειται για πραγματικά αυτοκίνητα δοκιμών με εμφανή σημάδια χρήσης από τη διαδικασία εξέλιξης. Παρ’ όλα αυτά, για τους φίλους της Saab αποτελούν μοναδικά κομμάτια της ιστορίας της εταιρείας.

Η NEVS είχε επενδύσει σημαντικά στην ηλεκτροκίνηση και στα αυτόνομα συστήματα, έχοντας τη στήριξη του κινεζικού ομίλου Evergrande. Ωστόσο, τα οικονομικά προβλήματα του κινεζικού κολοσσού οδήγησαν τελικά και στη σταδιακή διάλυση της προσπάθειας, με μαζικές απολύσεις και εγκατάλειψη του project από το 2023.

Το εργοστάσιο της Trollhättan λειτουργούσε από το 1947 και αποτέλεσε για δεκαετίες τον τόπο κατασκευής μερικών από τα πιο ιδιαίτερα και πρωτοποριακά αυτοκίνητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως το εμβληματικό Saab 900 Turbo.

Οι δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 21 έως τις 30 Μαΐου μέσω του σουηδικού οίκου Klaravik, χωρίς τιμή εκκίνησης, ενώ οι επισκέπτες θα έχουν και τη δυνατότητα να περιηγηθούν στους χώρους του ιστορικού εργοστασίου πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

