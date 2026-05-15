Πρόστιμο 350 ευρώ για χιλιάδες οδηγούς - Το χαρτί που πρέπει να έχετε πάντα στο αυτοκίνητο

Η ισχύουσα νομοθεσία για την κυκλοφορία των οχημάτων δεν περιορίζεται μόνο στους κανόνες οδικής συμπεριφοράς

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

  • Η μη κατοχή της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων επιφέρει πρόστιμο έως 350 ευρώ και ενδέχεται αφαίρεση άδειας οδήγησης για 70 ημέρες σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων ρύπων.
  • Η έκδοση της Κάρτας Καυσαερίων επιτρέπεται μόνο από δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ ή εξουσιοδοτημένα συνεργεία με κατάλληλες άδειες και πιστοποιημένο εξοπλισμό.
  • Η Κάρτα Καυσαερίων είναι υποχρεωτική για όλα τα οχήματα ηλικίας άνω του ενός έτους και πρέπει να ανανεώνεται ετησίως.
  • Πρόστιμο 30 ευρώ επιβάλλεται αν η κάρτα υπάρχει αλλά δεν βρίσκεται στο όχημα, ενώ 50 ευρώ αν έχει λήξει ή δεν έχει εκδοθεί εφόσον οι ρύποι είναι εντός ορίων.
  • Η διαδικασία έκδοσης της κάρτας διαρκεί περίπου δέκα λεπτά και κοστίζει συνήθως 10 έως 12 ευρώ, ενώ η κάρτα ενσωματώνεται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε περίπτωση περάσματος από ΚΤ
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους οδηγούς σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους για το όχημά τους, καθώς ακόμη και μία απλή παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε «τσουχτερά» πρόστιμα.

Η ισχύουσα νομοθεσία για την κυκλοφορία των οχημάτων δεν περιορίζεται μόνο στους κανόνες οδικής συμπεριφοράς, αλλά περιλαμβάνει και την υποχρέωση κατοχής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που προβλέπει ο νόμος.

Ανάμεσα στα βασικά έγγραφα που εξακολουθούν να είναι υποχρεωτικά βρίσκεται και η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, η οποία επιβεβαιώνει ότι οι εκπομπές ρύπων του αυτοκινήτου κινούνται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια που έχει ορίσει ο κατασκευαστής.

Η μη ύπαρξη της συγκεκριμένης κάρτας μπορεί να επιφέρει πρόστιμο που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και τα 350 ευρώ. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν αλλάξει οι προϋποθέσεις για την έκδοσή της, μετά τις πρόσφατες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Με βάση όσα προβλέπει πλέον ο νόμος, η έκδοση Κάρτας Καυσαερίων επιτρέπεται αποκλειστικά από δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, αλλά και από εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής οχημάτων. Στόχος των αλλαγών είναι να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των μετρήσεων και να περιοριστούν παρατυπίες που παρατηρούνταν στο παρελθόν.

Ειδικότερα, η παράγραφος 7 του νόμου 5290/2026 ορίζει ότι μόνο συγκεκριμένες επιχειρήσεις με τις κατάλληλες άδειες μπορούν πλέον να εκδίδουν νόμιμα Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων.

Για να έχει ένα συνεργείο το σχετικό δικαίωμα, ο τεχνικός που πραγματοποιεί τον έλεγχο πρέπει να διαθέτει νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος, ενώ η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διαθέτει άδεια λειτουργίας για έλεγχο συστημάτων καυσαερίων, καθώς και πιστοποιημένο και σωστά βαθμονομημένο εξοπλισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Κάρτες Καυσαερίων που είχαν ήδη εκδοθεί από συνεργεία ή κέντρα ελέγχου πριν από τη δημοσίευση του νέου νόμου εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.

Η υποχρέωση έκδοσης Κάρτας Καυσαερίων αφορά όλα τα οχήματα που έχουν συμπληρώσει έναν χρόνο κυκλοφορίας και η διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε έτος, ώστε να αποφεύγονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Τα πρόστιμα διαφοροποιούνται ανάλογα με την παράβαση και κυμαίνονται από 30 έως 350 ευρώ. Στις περιπτώσεις όπου οι εκπομπές ρύπων υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια, προβλέπεται επιπλέον και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα 70 ημερών.

Πιο αναλυτικά, αν η Κάρτα Καυσαερίων έχει εκδοθεί αλλά ο οδηγός δεν την έχει μαζί του, επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ. Αν η κάρτα έχει λήξει ή δεν έχει εκδοθεί, αλλά οι ρύποι του οχήματος παραμένουν εντός ορίων, τότε το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Ωστόσο, όταν οι εκπομπές καυσαερίων ξεπερνούν τα νόμιμα όρια, το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 350 ευρώ και συνοδεύεται από αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης.

Η διαδικασία έκδοσης της Κάρτας Καυσαερίων διαρκεί περίπου δέκα λεπτά, ενώ το κόστος της κυμαίνεται συνήθως από 10 έως 12 ευρώ. Στην περίπτωση που ένα Ι.Χ. περνά την προβλεπόμενη διαδικασία τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ μέσα στη χρονιά, η Κάρτα Καυσαερίων ενσωματώνεται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και ο ιδιοκτήτης δεν χρειάζεται να προχωρήσει σε επιπλέον ενέργεια.

