Ο παρουσιαστής του BBC Μάικλ Γούντς έγινε ο πρώτος κωφός Βρετανός που ανέβηκε στο Έβερεστ

Πέρα από το προσωπικό επίτευγμα, η αποστολή είχε έναν βαθύτερο κοινωνικό σκοπό, καθώς ο Βρετανός ορειβάτης θέλησε να συγκεντρώσει χρήματα για την Εθνική Εταιρεία Κωφών Παιδιών, έναν οργανισμό που στηρίζει τον γιο του, Τζόζεφ

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο παρουσιαστής του BBC Μάικλ Γούντς έγινε ο πρώτος κωφός Βρετανός που ανέβηκε στο Έβερεστ
Michael Woods
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Μάικλ Γουντς από το Λίβερπουλ έγινε ο πρώτος κωφός Βρετανός που πάτησε στην κορυφή του κόσμου, ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι οκτώ εβδομάδων στο Έβερεστ. Ο 36χρονος παρουσιαστής της εκπομπής See Hear του BBC πραγματοποίησε το εγχείρημα χωρίς διερμηνέα της Βρετανικής Νοηματικής Γλώσσας, βασιζόμενος στην οπτική επικοινωνία και σε γραπτά σημειώματα για να συνεννοείται με την ομάδα της αποστολής.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, η κατάκτηση της κορυφής των 8.849 μέτρων αποτέλεσε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής του, ένα όνειρο δέκα ετών που συνοδεύτηκε από αμέτρητα εμπόδια. Η απομόνωση ήταν έντονη σε αρκετά σημεία της διαδρομής, καθώς η έλλειψη άμεσης ακουστικής επαφής τον έκανε να χάνει σημαντικές πληροφορίες κατά τις καθημερινές ενημερώσεις της ομάδας. Κι όμως, η επιθυμία του να αποδείξει στην κόρη του Ιζαμπέλα και στον γιο του Τζόζεφ ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, τον κράτησε προσηλωμένο στον στόχο του.

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Η πρόκληση των επτά κορυφών

Η ανάβαση στο Έβερεστ αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης προσπάθειας του Γουντς να ολοκληρώσει το "Seven Summits challenge", ορειβατώντας στην υψηλότερη κορυφή κάθε ηπείρου. Ο έμπειρος ορειβάτης έχει ήδη κατακτήσει το Ακονκάγκουα στην Αργεντινή, το Ελμπρούς στη Ρωσία και το Κιλιμάντζαρο στην Τανζανία, έχοντας επίσης στο βιογραφικό του το Τουμπκάλ στο Μαρόκο και το Λομπούτσε Ιστ στο Νεπάλ. Η εμπειρία στα Ιμαλάια δοκίμασε τα όριά του σε σωματικό, πνευματικό και συναισθηματικό επίπεδο, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι υπήρξαν στιγμές που αμφέβαλλε για το αν θα τα καταφέρει.

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Έμπνευση για τα κωφά παιδιά

Πέρα από το προσωπικό επίτευγμα, η αποστολή είχε έναν βαθύτερο κοινωνικό σκοπό, καθώς ο Βρετανός ορειβάτης θέλησε να συγκεντρώσει χρήματα για την Εθνική Εταιρεία Κωφών Παιδιών, έναν οργανισμό που στηρίζει τον γιο του, Τζόζεφ, ο οποίος είναι επίσης κωφός και εργάζεται ως ηθοποιός στη γνωστή σειρά Coronation Street. Σύμφωνα με τον Γουντς, η κώφωση δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται εμπόδιο για την επίτευξη των στόχων. Όταν ο Τζόζεφ έμαθε για την επιτυχία του πατέρα του, η συγκίνηση ήταν τεράστια, δικαιώνοντας την προσπάθεια του 36χρονου να αποδείξει έμπρακτα ότι κανένα όνειρο δεν είναι απρόσιτο όταν υπάρχει πίστη και επιμονή.

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