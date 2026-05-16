Η Lepas, η νέα premium μάρκα της Chery στην Ελλάδα – Ποιά είναι τα μοντέλα της

Η Lepas, η νέα SUV μάρκα του Ομίλου Chery, θα ξεκινήσει επίσημα την εμπορική της δραστηριότητα στην Ελλάδα από τον Σεπτέμβριο του 2026, με αποκλειστικό εισαγωγέα την Italian Motion που ανήκει στους ομίλους AUTOHELLAS και SAMELET

Η Lepas αποτελεί ένα από τα νέα στρατηγικά project της Chery και έχει δημιουργηθεί με στόχο να απευθυνθεί σε ένα κοινό που αναζητά κάτι περισσότερο από μια απλή προσιτή πρόταση. Η έμφαση δίνεται στον σχεδιασμό, στην άνεση, στην ποιότητα της καμπίνας και στις ψηφιακές τεχνολογίες, με τη μάρκα να επιχειρεί να τοποθετηθεί σε ένα πιο αναβαθμισμένο επίπεδο σε σχέση με τις συμβατικές προτάσεις της κατηγορίας.

