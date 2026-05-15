Η τούρκικη Togg θα παίρνει πλαίσια από την κινεζική CATL
Η Togg περνά στην επόμενη φάση της εξέλιξής της, επιλέγοντας να βασίσει τα μελλοντικά ηλεκτρικά της μοντέλα σε πλατφόρμες της CATL.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η τουρκική εταιρεία έχει συνάψει συνεργασία με τον κινεζικό κολοσσό των μπαταριών, με στόχο από το 2027 να περάσουν στην παραγωγή νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα αξιοποιούν το λεγόμενο Bedrock skateboard chassis, δηλαδή την πλατφόρμα CIIC, από τα αρχικά CATL Integrated Intelligent Chassis.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Jeep Avenger: Ανανεωμένο design, υβριδική τεχνολογία και τετρακίνηση
10:45 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Σάρωσε η ΕΡΤ1 και στον Β' Hμιτελικό
10:42 ∙ LIFESTYLE
Eurovision 2026: Τι θα συμβεί αν η Αυστραλία κερδίσει τον διαγωνισμό;
06:50 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει
05:46 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ