Νέο Renault Clio Eco-G 120 EDC με LPG και αυτονομία έως 1.450 χιλιόμετρα - Πόσο κοστίζει
Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας νέος 3κύλινδρος turbo 1.200 κυβικών με άμεσο ψεκασμό και απόδοση 120 ίππων και 200 Nm
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Renault προσθέτει στη γκάμα του Clio μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκδοση, η οποία συνδυάζει την οικονομία χρήσης του LPG με την ευκολία ενός αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη. Το νέο Clio Eco-G turbo 120 EDC έρχεται να καλύψει ένα πολύ συγκεκριμένο αλλά ουσιαστικό κενό στην κατηγορία: ένα μικρό, σύγχρονο, αυτόματο μοντέλο διπλού καυσίμου, με μεγάλη αυτονομία και τιμή εκκίνησης από 22.900 ευρώ.
Η νέα έκδοση βασίζεται στην εργοστασιακή τεχνολογία bi-fuel της Renault, η οποία συνδυάζει βενζίνη και LPG και δεν αποτελεί μια εκ των υστέρων μετατροπή.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:40 ∙ LIFESTYLE
Eurovision: Το «ευχαριστώ» του Ακύλα που έζησε το όνειρό του
08:15 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Volkswagen ID. Polo GTI: Το ηλεκτρικό GTI είναι γεγονός
07:15 ∙ ΚΟΣΜΟΣ