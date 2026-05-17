Νέα ανάρτηση Τσίπρα: «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά»

Εκδήλωση με θέμα "Η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής" που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας, στο Θέατρο Ρεματιάς, Δευτέρα 11 Μαΐου 2026. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι Κωνσταντίνος Αλεξάκος, Αρχιτέκτονας-Πολιτικός αναλυτής, Σπύρος Δρίτσας, Χειρουργός, Φωτεινή Κουμαλάτσου, Ειδική Γραμματέας ΔΣ Ενωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, Χάρης Μαυρουδής, Ηθοποιός- Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου, Άννα Παπαδοπούλου, Δικηγόρος. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Snapshot powered by AI

Σε ανάρτησή του, τόνισε ότι «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά», υποδηλώνοντας επείγουσα ανάγκη για την ανακοίνωση.

Σε προηγούμενη ανάρτηση χαρακτήρισε «νωρίς» τον Μάρτιο για την ίδρυση, υπογραμμίζοντας ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή.

Το κοινό και οι υποστηρικτές ζητούν επιτακτικά από τον Τσίπρα να ανακοινώσει τον νέο πολιτικό φορέα.

Snapshot powered by AI

Με μία νέα ανάρτηση ο πρώην πρωθυπουργός , Αλέξης Τσίπρας άφησε υπόνοιες ότι η ίδρυση του νέου κόμματος θα ανακοινωθεί πριν τον Σεπτέμβριο.

«Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά…», έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας στη λεζάντα ενός βίντεο που δείχνει κάποιον να χτυπάει τα δάχτυλα του στο τραπέζι σε μία κίνηση ανυπομονησίας.

Χθες σε άλλη ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ένα ακόμη σήμα ότι πλησιάζει η ίδρυση νέου κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας ότι «τον Μάρτη ήταν νωρίς», ανήρτησε βίντεο στο οποίο φαίνονται σχόλια υποστηρικτών του στα social media, τα οποία τον καλούν να ανακοινώσει τον νέο πολιτικό φορέα.

Φράσεις όπως «Σε περιμένουμε πρόεδρε», «Γρήγορα πρόεδρε», «Είσαι η μόνη ελπίδα», «Είμαστε μαζί σου, γερά Αλέξη» και άλλες φιγουράρουν στην οθόνη, ενώ ταυτόχρονα ακούγονται αντίστοιχα καλέσματα που του φώναζαν από το κοινό κατά τις παρουσιάσεις της Ιθάκης.

Πάντως, στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρι, ο κ. Τσίπρας είχε παραφράσει τη γνωστή ρήση του Λένιν, λέγοντας ότι «τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα».

