Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για την ίδρυση του κόμματος: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς...»

Με μια αινιγματική και χιουμοριστική ανάρτηση ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας «παίζει» με την ανυπομονησία των υποστηρικτών του, δίνοντας ένα ακόμη στίγμα ότι πλησιάζει η στιγμή της ίδρυσης του νέου κόμματος.

Ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας ότι «τον Μάρτη ήταν νωρίς», ανήρτησε βίντεο στο οποίο φαίνονται σχόλια υποστηρικτών του στα social media, τα οποία τον καλούν να ανακοινώσει τον νέο πολιτικό φορέα.

Φράσεις όπως «Σε περιμένουμε πρόεδρε», «Γρήγορα πρόεδρε», «Είσαι η μόνη ελπίδα», «Είμαστε μαζί σου, γερά Αλέξη» και άλλες φιγουράρουν στην οθόνη, ενώ ταυτόχρονα ακούγονται αντίστοιχα καλέσματα που του φώναζαν από το κοινό κατά τις παρουσιάσεις της Ιθάκης.

Πάντως, στην πρόσφατη ομιλία του στο Χαλάνδρι, ο κ. Τσίπρας είχε παραφράσει τη γνωστή ρήση του Λένιν, λέγοντας ότι «τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα». Στην ομιλία είχε μάλιστα δείξει τον «μήνα του θερισμού» δηλαδή τον Ιούνιο ως τη χρονική στιγμή της ανακοίνωσης του κόμματος.

Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες θέλουν την ίδρυση του κόμματος να λαμβάνει χώρα στις 26 Μαΐου.

