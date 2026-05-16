Η σύζυγος του Μπόρις Τζόνσον αποκαλύπτει πώς γλίτωσε τον βιασμό σε ηλικία 19 ετών

Σε μία εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον. Σε μακροσκελές άρθρο της στην εφημερίδα Daily Mail η Κάρι Τζόνσον περιγράφει πώς την νάρκωσε αλλά δεν κατάφερε να την βιάσει ο καταδικασμένος για σεξουαλικές επιθέσεις, Τζον Γουόρμποϊς.

Ο 68χρονος εκτίει ισόβια για 19 κατηγορίες που σχετίζονται με σεξουαλικά εγκλήματα. Καταδικάστηκε για επιθέσεις σε 12 γυναίκες το διάστημα από το 2006 έως το 2008. Μάλιστα την Παρασκευή οι βρετανικές αρχές αρνήθηκαν για δεύτερη φορά να του χορηγήσουν αναστολή της ποινής και γι’ αυτό θα παραμείνει στη φυλακή.

Οι επιθέσεις έγιναν με τον ίδιο τρόπο. Ο Τζον Γουόρμποϊς έβρισκε νεαρές κοπέλες με το ταξί του και τους πρόσφερε μία δωρεάν μεταφορά. Στην πορεία ισχυριζόταν ότι είχε κερδίσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στο καζίνο και τους ζητούσε να πιούν μαζί του για να το γιορτάσουν. Στο ποτό είχε ρίξει ναρκωτικά προκειμένου στη συνέχεια να βιάσει τα θύματά του.

Η Κάρι Τζόνσον στάθηκε πιο τυχερή και αν και ο βιαστής κατάφερε να την ναρκώσει δεν πρόλαβε να της επιτεθεί σεξουαλικά. Η σύζυγος του Μπόρις Τζόνσον περιγράφει με λεπτομέρειες εκείνο το βράδυ:

«Ήμουν μια 19χρονη φοιτήτρια όταν μπήκα στο ταξί του Τζον Γουόρμποϊς – του άνδρα που σήμερα είναι γνωστός ως ο «βιαστής με το μαύρο ταξί».

Σχεδόν 20 χρόνια μετά, αν και πολλά έχουν αλλάξει, φοβάμαι ότι ο τρόπος με τον οποίο η αστυνομία χειρίζεται εγκλήματα όπως η σεξουαλική επίθεση και ο βιασμός δεν είναι καλύτερος από ό,τι ήταν τότε.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους συμφώνησα να βοηθήσω τον Τζεφ Πόουπ, σεναριογράφο της νέας σειράς του ITV Believe Me. Η δραματοποίηση του αγώνα για δικαιοσύνη των θυμάτων του Γουόρμποϊς αποκαλύπτει τις επαναλαμβανόμενες αποτυχίες της αστυνομίας που επέτρεψαν στον βιαστή να επιτίθεται σε γυναίκες για πολλά χρόνια μετά την αναφορά της πρώτης επίθεσης.

Όταν η σειρά ξεκίνησε την Κυριακή, η Επιτροπή Αποφυλάκισης εξέταζε αν θα χορηγήσει στον Γουόρμποϊς την ελευθερία του μετά από 17 χρόνια στη φυλακή. Ενημερωμένα για μια επικείμενη ανακοίνωση τη Δευτέρα, τα θύματά του πέρασαν τις επόμενες μέρες σε κατάσταση άγχους – μέχρι που μάθαμε την Πέμπτη ότι δεν είχε εκδώσει οδηγίες για την αποφυλάκισή του. Για τα πολλά θύματά του, αυτή η απόφαση αποτελεί τεράστια ανακούφιση.

Τον γνώρισα το 2007

Γνώρισα τον Γουόρμποϊς το 2007, μετά από μια βραδινή έξοδο στο Τσέλσι. Αφού αποχαιρέτησα τους φίλους μου, περίμενα μόνη μου σε μια στάση το νυχτερινό λεωφορείο για να γυρίσω στο σπίτι της μητέρας μου, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο.

Βλέποντάς με να κάθομαι εκεί μόνη μου, ο Γουόρμποϊς σταμάτησε δίπλα μου με το ταξί του και κατέβασε το παράθυρο. Του είπα ότι δεν είχα χρήματα για ταξί και ότι το λεωφορείο μου θα έφτανε σύντομα. Φάνηκε να ανησυχεί. Είπε ότι δεν του άρεσε να βλέπει νεαρές γυναίκες μόνες τους αργά τη νύχτα. Μπορεί να είναι επικίνδυνο, με προειδοποίησε. Ω, τι ειρωνεία.

Με ρώτησε πού πήγαινα. Όπως αποδείχθηκε, είπε ότι πήγαινε κι ο ίδιος προς τα εκεί – ήταν η τελευταία του διαδρομή για εκείνη τη νύχτα – και ότι θα με πήγαινε με τις 5 λίρες που είχα στην τσέπη μου.

Δεν μπορούσα να πιστέψω την τύχη μου. Είχα μπει σε μαύρο ταξί μόνο μία φορά στο παρελθόν. Για μια φοιτήτρια που ήταν πάντα ταπί, μου φαινόταν απίστευτη πολυτέλεια.

Συζητούσαμε καθώς οδηγούσε. Από νωρίς μου είπε ότι εκείνο το βράδυ είχε κερδίσει πολλά χρήματα σε ένα καζίνο. Έδειξε το κάθισμα δίπλα του, όπου βρισκόταν μια πλαστική σακούλα γεμάτη με κάτι που έμοιαζε με στοίβες μετρητών. Χάρηκα ειλικρινά για εκείνον. Τι επιτυχία! Με ρώτησε αν θα ήθελα να το γιορτάσουμε μαζί. «Φυσικά», σκέφτηκα – αλλά τι εννοείς;

Εννοούσε αν θα ήθελα να κάνω πρόποση για τα κέρδη του με ένα ποτήρι σαμπάνια από ένα μπουκάλι που, όπως είπε, είχε πάρει επίσης από το καζίνο. Δεν ήθελα πραγματικά να πιω, αλλά για να μην φανώ αγενής, δέχτηκα το ποτήρι μέσα από το παραθυράκι του ταξί.

Τον λυπήθηκα μάλιστα λίγο. Εδώ ήταν αυτός ο άντρας που προφανώς είχε κερδίσει χιλιάδες σε ένα καζίνο μόνος του και τώρα, χωρίς να φαίνεται να έχει οικογένεια ή φίλους για να το γιορτάσει, ήθελε να μοιραστεί ένα ποτό μαζί μου. Έτσι, σήμερα μπορεί να φαίνεται εκπληκτικά αφελές το γεγονός ότι δεν υποψιάστηκα ότι η σαμπάνια μπορεί να είχε νοθευτεί. Αλλά δεν το έκανα.

Ευτυχώς όμως – και, Θεέ μου, πόσο ευγνώμων είμαι – δεν την ήπια. Καθώς συνεχίζαμε να μιλάμε, έχυσα σιγά-σιγά τη σαμπάνια, λίγο-λίγο, πάνω στο χαλί του ταξί, για να μην το καταλάβει. Ποτέ δεν ήμουν μεγάλη πότης και ήθελα να γυρίσω σπίτι και να πέσω για ύπνο. Αλλά δεν ήθελα να τον απογοητεύσω ή να φανώ αγενής. Εξάλλου, μου έκανε χάρη.

Περίμενε να δράσουν τα ναρκωτικά

Η κουβέντα του σύντομα πήρε πιο σιχαμερή τροπή. Με ρώτησε πού ήμουν εκείνο το βράδυ και με ποιον ήμουν. Μου είπε ότι πρόσφατα είχε «πιάσει» μια κοπέλα που είχε πάει στο ίδιο νυχτερινό κέντρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη είχε παραδεχτεί ότι, παρά το γεγονός ότι είχε φίλο, είχε προσφέρει σεξουαλική ικανοποίηση με το χέρι σε έναν άντρα στο κλαμπ, αφού αυτός της είχε προσφέρει 350 λίρες.

Ο Γουόρμποϊς με ρώτησε – με αστείο τόνο – αν αυτά ήταν τα πράγματα που γίνονταν εκεί και αν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Ντροπιασμένη, του είπα όχι, ήμουν πολύ μικρή και αθώα. Μου είπε ότι ήμουν όμορφη και με ρώτησε αν είχα κάνει ποτέ μοντελινγκ. Ίσως ακόμη και γκλαμουράτο μοντελινγκ; Και πάλι, το απέφυγα γελώντας και είπα ότι δεν ήταν για μένα.

Τότε είπε ότι έπρεπε να σταματήσει γρήγορα, καθώς είχε πολύ μεγάλη ανάγκη να κατουρήσει. «Είναι φυσιολογικό αυτό;» αναρωτήθηκα. Αλλά δεδομένου ότι ταξίδευα με τόσο μειωμένη ταρίφα, δεν ένιωθα πραγματικά σε θέση να διαμαρτυρηθώ.

Σταμάτησε κοντά στο Putney Common και βγήκε από το αυτοκίνητο. Ήταν σκοτάδι βαθύ και το μέρος εντελώς έρημο. Λείπει για σχεδόν δέκα λεπτά – πάρα πολύς χρόνος για ένα γρήγορο κατούρημα. Τόσο πολύς, μάλιστα, που τηλεφώνησα στον φίλο μου για να του πω για την περίεργη διαδρομή με το ταξί και να τον ενημερώσω ότι θα γυρνούσα σύντομα στο σπίτι.

Μόνο αργότερα συνειδητοποίησα τι έκανε ο Γουόρμποϊς. Περίμενε να δράσουν τα ναρκωτικά που πίστευε ότι είχα πιει μαζί με τη σαμπάνια. Εντελώς ανυποψίαστη για τον κίνδυνο στον οποίο βρισκόμουν, τον παρακολούθησα να επιστρέφει στο ταξί. Αλλά αντί να ξανακαθίσει στη θέση του οδηγού, άνοιξε την πίσω πόρτα και μπήκε δίπλα μου, φέρνοντας μαζί του ένα μπουκάλι βότκα.

Του είπα ότι έπρεπε οπωσδήποτε να γυρίσω σπίτι. Η μαμά μου θα με περίμενε ξύπνια, του είπα, και θα ανησυχούσε αν δεν έφτανα σύντομα. Είπε ότι θα τελειώσει γρήγορα. Ήθελε μόνο μια γουλιά από το ποτό του για να κάνει πρόποση για τα κέρδη του.

Βρισκόμουν σε πραγματικό κίνδυνο

Τι έπρεπε να κάνω τότε; Να θυμώσω; Να του ζητήσω να με πάει αμέσως σπίτι; Να πεταχτώ έξω από το ταξί και να τρέξω; Ήμουν τώρα χιλιόμετρα μακριά από τη διαδρομή του λεωφορείου και δεν είχα άλλα χρήματα – είχε τις τελευταία μου 5 λίρες.

Αλλά το πιο σημαντικό, αν και ένιωθα άβολα, ακόμα δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι βρισκόμουν σε πραγματικό κίνδυνο. Τον έβρισκα απλώς λίγο κουραστικό πια και ήθελα να τελειώνω και να πάω σπίτι χωρίς να προκαλέσω σκηνή.

Σημείωσε ότι πρέπει να έχω πολύ υψηλή αντοχή στο αλκοόλ. Ακριβώς το αντίθετο. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μου έτους στο πανεπιστήμιο, ένιωθα μεθυσμένη μετά από ένα Bacardi Breezer.

Τώρα συνειδητοποιώ ότι πρέπει να σκέφτηκε ότι είχα πιει το σαμπάνια με αλκοόλ και εξεπλάγη που με βρήκε να κάθομαι ακόμα όρθια και να κουβεντιάζω. Με προκάλεσε να πιω ένα σφηνάκι βότκα. Είπα ότι πραγματικά προτιμούσα να μην το κάνω – ήμουν πολύ κουρασμένη και ήθελα απλώς το κρεβάτι μου. «Έλα», είπε. «Μόνο ένα γρήγορο σφηνάκι. Θα σου προσφέρω δωρεάν τη μεταφορά και θα σου δώσω 50 λίρες από τα κέρδη μου.» «Τότε θα με πας κατευθείαν σπίτι;» ρώτησα. «Φυσικά», υποσχέθηκε.

Έτσι το έκανα. Η γεύση ήταν αηδιαστική. Του είπα για άλλη μια φορά ότι η μητέρα μου θα τον περίμενε στην είσοδο. Με δισταγμό επέστρεψε στη θέση του οδηγού και άρχισε να οδηγεί.

Ο καταδικασμένος βιαστής Τζον Γουόρμποϊς

Δεν υπήρξε άλλη φιλική συζήτηση κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού της διαδρομής. Ήμουν κουρασμένη και θυμάμαι πολύ λίγα από αυτά. Η βότκα με το αλκοόλ πρέπει να είχε αρχίσει να κάνει την επίδρασή της.

Αλλά ήμουν ακόμα αρκετά ξύπνια ώστε, λίγο πριν βγω από το ταξί, να μου ζητήσει να σημειώσω τον αριθμό τηλεφώνου του, πράγμα που έκανα. Είπε ότι αν ξαναβρεθώ χωρίς μεταφορικό μέσο, να τον καλέσω. Δεν είχα καμία πρόθεση να το κάνω.

Δεν είχα ιδέα πόσο χρήσιμος θα αποδειχθεί αργότερα αυτός ο αριθμός. Όταν πέρασα την πόρτα, η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική. Ξαφνικά, το δωμάτιο γυρνούσε. Η μητέρα μου είπε αργότερα ότι έμοιαζα σαν «πάνινη κούκλα». Έκανα εμετό και μιλούσα ακατάληπτα, σχεδόν εντελώς ακατανόητα. «Θέλω να πεθάνω», είπα στη μαμά μου.

Ακόμα και τότε, δεν πίστευα ότι κάποιος είχε βάλει κάτι στο ποτό μου. Δεν ήμουν συνηθισμένη να πίνω αλκοολούχα ποτά και υπέθεσα ότι η μικρή ποσότητα βότκας με είχε απλώς αρρωστήσει – ειδικά σε συνδυασμό με τα φάρμακά μου για τη ΔΕΠΥ, τα οποία μου είχαν συμβουλεύσει να μην αναμιγνύω με αλκοόλ.

Δεν κατάφερα να φτάσω στο κρεβάτι μου. Αντ' αυτού, λιποθύμησα στο μπάνιο, ξαπλωμένη στην άδεια μπανιέρα, πλήρως ντυμένη.