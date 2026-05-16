Σε μπελάδες ο Τραμπ: Δεν δήλωσε συναλλαγές εκατ. δολαρίων -Τι μετοχές αγόρασε και πούλησε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καθυστέρησε για μήνες να δηλώσει χρηματιστηριακές συναλλαγές αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επενδυτικά του στοιχεία, θέτοντας υπό πίεση τα νομικά όρια μιας οικονομικής πρακτικής που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζεται αρνητικά από τους Αμερικανούς για τους εκλεγμένους αξιωματούχους.

Οι δηλώσεις που κατατέθηκαν την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι ο Τραμπ πούλησε μετοχές της Microsoft και της Amazon αξίας μεταξύ 5 και 25 εκατ. δολαρίων για κάθε εταιρεία τον Φεβρουάριο και αγόρασε στη συνέχεια μετοχές των ίδιων εταιρειών αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων τον Μάρτιο.

Ο πρόεδρος υποχρεούται να δημοσιοποιεί συναλλαγές μετοχών που υπερβαίνουν τα 1.000 δολάρια εντός 45 ημερών. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 200 δολαρίων για την καθυστέρηση, σύμφωνα με τα αρχεία. Για την ίδια παράβαση είχε επίσης τιμωρηθεί τον Μάρτιο και τον Αύγουστο.

Μετά το σκάνδαλο Watergate τη δεκαετία του 1970, πρόεδροι και αντιπρόεδροι από τον Τζίμι Κάρτερ και μετά έχουν λάβει μέτρα για να περιορίσουν ηθικές ανησυχίες, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης χαρτοφυλακίων μετοχών και της επένδυσης σε κρατικά ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι πούλησε το χαρτοφυλάκιο μετοχών του πριν από την πρώτη του θητεία το 2017, αλλά δεν έκανε το ίδιο όταν ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του, πέρυσι. Διατηρεί επίσης μερίδια στην οικογενειακή του επιχειρηματική «αυτοκρατορία», η οποία έχει επεκταθεί σημαντικά, περιλαμβάνοντας επενδύσεις σε κοινωνικά δίκτυα και κρυπτονομίσματα.

Το 2024, χρονιά εκλογής του για δεύτερη θητεία, ο Τραμπ δήλωσε περισσότερα από 600 εκατ. δολάρια σε εισόδημα και 1,6 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. Η περιουσία του Τραμπ συνεχίζει να αυξάνει την καθαρή της αξία μέσω έργων στο εξωτερικό και ενός αναπτυσσόμενου κλάδου κρυπτονομισμάτων, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων που συνδέονται με ξένες κυβερνήσεις και ιδιωτικές εταιρείες που επιδιώκουν επιρροή στην κυβέρνησή του.

Ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς έχουν ζητήσει και λάβει παράταση 45 ημερών για την κατάθεση των οικονομικών τους δηλώσεων.

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε τα ερωτήματα για τις μετοχές του Τραμπ στην εταιρεία του Τραμπ. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι οι επενδύσεις του προέδρου διαχειρίζονται αποκλειστικά από ανεξάρτητα, τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

«Ούτε ο πρόεδρος, ούτε η οικογένειά του, ούτε ο Οργανισμός Τραμπ έχουν οποιονδήποτε ρόλο στην επιλογή ή έγκριση συγκεκριμένων επενδύσεων», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Οι αγορές έχουν καταγράψει ρεκόρ στη δεύτερη θητεία του, ενώ ο δείκτης Nasdaq έφτασε σε ιστορικά υψηλά. Η άνοδος αποδίδεται εν μέρει στην αισιοδοξία για την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο έχουν προτείνει νομοσχέδια για απαγόρευση συναλλαγών μετοχών από πολιτικούς, αλλά οι προσπάθειες έχουν σε μεγάλο βαθμό «παγώσει».