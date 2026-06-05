Θεσσαλονίκη: 34χρονος αναρριχήθηκε στον 2ο όροφο πολυκατοικίας και έκλεψε 500 ευρώ από τη γιαγιά του

Snapshot Ένας 34χρονος αναρριχήθηκε στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης και έκλεψε 500 ευρώ από τη γιαγιά του.

Η κλοπή έγινε ενώ η ηλικιωμένη απουσίαζε από το διαμέρισμα, μεταξύ 8 το πρωί και 5 το απόγευμα.

Περιοίκοι αντιλήφθηκαν τις κινήσεις του δράστη και ενημέρωσαν την Αστυνομία.

Ο 34χρονος συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για κλοπή. Snapshot powered by AI

Στο διαμέρισμα της γιαγιάς του, στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, εισέβαλε 34χρονος, αφού αναρριχήθηκε προηγουμένως στο κτίριο, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την Αστυνομία, συνέβη το προηγούμενο 24ωρο, μεταξύ 8 το πρωί και 5 το απόγευμα, διάστημα κατά το οποίο η ηλικιωμένη απουσίαζε από το σπίτι. Οι κινήσεις του 34χρονου φαίνεται πως έγιναν αντιληπτές από περιοίκους, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί η Αστυνομία.

Όπως έγινε γνωστό, ο εγγονός συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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