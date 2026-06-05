Αποκλειστικό Newsbomb - Πυροβολισμοί στο κέντρο της Αθήνας: Του έκλεισαν το δρόμο και άνοιξαν πυρ

Snapshot Στην οδό Αγίας Άννης, δύο αυτοκίνητα έκλεισαν τον δρόμο σε οδηγό και άνοιξαν πυρ εναντίον του.

Ο συνοδηγός των δραστών πυροβόλησε, το οποίο γλίτωσε χάρη στην άμεση αντίδρασή του.

Στο όχημα του θύματος επέβαιναν συνολικά έξι άτομα και όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι Ρομά.

Η επίθεση σχετίζεται με παλαιότερη ληστεία και δικαστική διαμάχη, όπου το θύμα είχε καταθέσει μήνυση εναντίον των δραστών.

Μία αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε τις Αρχές και το ΕΚΑΒ μετά το περιστατικό, καθώς οι δράστες πίεζαν το θύμα να αποσύρει τη δικαστική του ενέργεια. Snapshot powered by AI

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στην οδό Αγίας Άννης πριν λίγα 24ωρα όταν οδηγός βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με ένοπλη επίθεση, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες συνδέεται με παλαιότερη υπόθεση ληστείας και δικαστικής διαμάχης.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το θύμα κινούνταν με το όχημά του όταν δύο αυτοκίνητα τού έκλεισαν αιφνιδιαστικά τον δρόμο. Από το ένα Ι.Χ. κατέβηκαν δύο άτομα και μέσα σε δευτερόλεπτα η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Έπεσαν πυροβολισμοί

Ο συνοδηγός τράβηξε πιστόλι και ξεκίνησε να πυροβολεί σε ευθεία βολή προς την πλευρά του οδηγού. Η σφαίρα διαπέρασε το μπροστινό παρμπρίζ και συνέχισε την πορεία της, βγαίνοντας από το πίσω τζάμι του οχήματος.

Το θύμα σώθηκε από καθαρή τύχη, καθώς πρόλαβε να σκύψει ανάμεσα στα καθίσματα τη στιγμή των πυροβολισμών. Μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά έξι άτομα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση είναι Ρομά.

Ωστόσο, καθοριστική αποδείχθηκε η παρουσία μίας αυτόπτη μάρτυρα, η οποία δεν σχετίζεται με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Η γυναίκα, τρομοκρατημένη από όσα εκτυλίσσονταν μπροστά στα μάτια της, κρύφτηκε μέχρι να ολοκληρωθεί το επεισόδιο και αμέσως μετά ειδοποίησε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να αποτελεί συνέχεια παλαιότερης αντιπαράθεσης μεταξύ των εμπλεκομένων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι φερόμενοι ως δράστες είχαν στο παρελθόν ληστέψει το θύμα, το οποίο είχε προχωρήσει σε μήνυση εναντίον τους. Από τότε, σύμφωνα με καταγγελίες, δεχόταν επανειλημμένες πιέσεις και απειλές προκειμένου να αποσύρει τη δικαστική του ενέργεια.