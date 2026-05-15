Τσάι και συμπάθεια μεταξύ Τραμπ και Σι: «Λύσαμε προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν»

Η βόλτα των δύο ηγετών στους κήπους του Τζόνγκνανχαϊ ανάμεσα σε λίμνες, περίπτερα, κήπους και διοικητικά κτίρια

Μίλτος Τσεκούρας

Τσάι και συμπάθεια μεταξύ Τραμπ και Σι: «Λύσαμε προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν»
AP Pool
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίσκεψή του στην Κίνα ως «απίστευτη» και δήλωσε ότι λύθηκαν προβλήματα που άλλοι δεν μπορούσαν να λύσουν.
  • Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ και να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν.
  • Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Σι Τζινπίνγκ αναφέρθηκε στην παγίδα του Θουκυδίδη, ενώ ο Τραμπ επέκρινε την κυβέρνηση Μπάιντεν μέσω της πλατφόρμας Truth Social.
  • Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τσάι και γεύμα σε στενό κύκλο, και ανακοινώθηκε ότι ο Σι Τζινπίνγκ θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι η σχέση του με τον Σι Τζινπίνγκ είναι «πολύ ισχυρή» και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις εμπορικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν.
Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια «απίστευτη» επίσκεψη στην Κίνα, τονίζοντας με έμφαση πως «Λύσαμε πολλά προβλήματα» με τον πρόεδρο Σι τα οποία, όπως υποστήριξε, ήταν τέτοια «που άλλοι δεν θα μπορούσαν να λύσουν».

Παράλληλα, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του δηλώνοντας ότι «προέκυψαν πολλά καλά από αυτήν» την συνάντηση, ενώ υπογράμμισε την επίτευξη συμφωνιών λέγοντας πως εξασφαλίστηκαν «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με τον ηγέτη της Κίνας ως «πολύ ισχυρή». Σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας, οι δύο άνδρες συζήτησαν και το ζήτημα του Ιράν, συμφωνώντας στην ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ και να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη περιοχή, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Θέλουμε να τελειώσει όλο αυτό, γιατί η κατάσταση εκεί είναι τρελή».

Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας ξεκίνησε την Παρασκευή στους κήπους του Ζονγκνανχάι, του αυστηρά φρουρούμενου κυβερνητικού συγκροτήματος που αποτελεί το άδυτο της κινεζικής ηγεσίας. Εκεί, ανάμεσα σε λίμνες, περίπτερα, κήπους και διοικητικά κτίρια, ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον καλεσμένο του με μια χειραψία. Οι δύο ηγέτες περπάτησαν ιδιωτικά για περίπου δέκα λεπτά, με τους δημοσιογράφους να απομακρύνονται κατόπιν υποδείξεως Κινέζου αξιωματούχου. Κατά τη διάρκεια του περιπάτου, ο Ντόναλντ Τραμπ εντυπωσιάστηκε από τα λουλούδια του χώρου, αναφέροντας: «Είναι τα πιο όμορφα που έχω δει ποτέ». Ο Κινέζος πρόεδρος ανταποκρίθηκε άμεσα, υποσχόμενος να του στείλει σπόρους «ως δώρο».

Η παγίδα του Θουκιδίδη

Ένα από τα σημεία που συζητήθηκαν έντονα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ήταν η αναφορά του Σι Τζινπίνγκ στην παγίδα του Θουκυδίδη, τον κίνδυνο σύγκρουσης δηλαδή μεταξύ μιας ανερχόμενης και μιας κυρίαρχης δύναμης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να απαντήσει μέσω της πλατφόρμας Truth Social, στρέφοντας τα βέλη του προς την τωρινή αμερικανική κυβέρνηση. Όπως έγραψε: «Όταν ο Πρόεδρος Σι αναφέρθηκε με πολύ κομψό τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες ως μια χώρα που ίσως βρίσκεται σε παρακμή, αναφερόταν στην τεράστια ζημιά που υπέστημε κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών του Sleepy Joe Μπάιντεν και της κυβέρνησης Μπάιντεν, και από αυτή την άποψη, είχε 100% δίκιο». Συμπλήρωσε μάλιστα στην ίδια ανάρτηση: «Ο Πρόεδρος Σι δεν αναφερόταν στην απίστευτη άνοδο που επέδειξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον κόσμο κατά τη διάρκεια των 16 εντυπωσιακών μηνών της κυβέρνησης Τραμπ».

Ο κύκλος των επαφών στο Πεκίνο θα ολοκληρωθεί με μια συνάντηση για τσάι σε στενό κύκλο αξιωματούχων και ένα γεύμα με τις αντίστοιχες αντιπροσωπείες.

Τον Ντόναλντ Τραμπ θα συντροφεύσουν ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, καθώς και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Κίνα, Ντέιβιντ Περντιού.

Η επίσκεψη του προέδρου Σι στις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε τους οικοδεσπότες ως «υπέροχους ανθρώπους» και δήλωσε: «έχουμε γίνει φίλοι με όλους τους». Αναγνωρίζοντας τη φιλοξενία, κατέληξε λέγοντας πως «ήταν πραγματικά υπέροχες αυτές οι δύο μέρες» και γνωστοποίησε ότι ο Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο. Για το επερχόμενο ταξίδι, εξέφρασε την προσδοκία πως ο Κινέζος ηγέτης θα «φύγει, ελπίζω πολύ εντυπωσιασμένος, όπως εγώ είμαι πολύ εντυπωσιασμένος από την Κίνα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα αναχωρήσει από το Πεκίνο το απόγευμα της Παρασκευής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:34ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 62χρονη οδηγός έκανε όπισθεν και χτύπησε την ηλικιωμένη μητέρα της έξω από το σπίτι της

09:23LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζουν νέα ταινία με θέμα τον πόλεμο του Αφγανιστάν

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο!

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Τσάι και συμπάθεια μεταξύ Τραμπ και Σι: «Λύσαμε προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν»

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γερμανία: Παιδίατρος κακοποίησε σεξουαλικά πάνω από 130 παιδιά

09:02LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μετά την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Για τη Μελίνα» - Οι γονείς της ζητούν στήριξη στο «Χαμόγελο του Παιδιού» αντί στεφάνων - Θλίψη και για το δεύτερο κορίτσι που υπέκυψε στα τραύματά του

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στις Φιλιππίνες: Άνοιξε το καπάκι της λεκάνης και τον περίμενε μια... βασιλική κόμπρα!

08:42WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν ένα «ντροπαλό» φυτό που μπορεί να μετρά χωρίς εγκέφαλο

08:37LIFESTYLE

Η Μπιάνκα Σένσορι με διάφανο κορμάκι που δεν άφηνε τίποτα στη φαντασία - Η νέα αποκαλυπτική εμφάνιση

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Βίντεο - ντοκουμέντο από την παράσυρση της ηλικιωμένης από φορτηγό

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο κέντρο της Αθήνας: Δύο άτομα ανέβηκαν σε γερανό με πανό για τα προσφυγικά

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πετούσε βαζάκια με εύφλεκτο υλικό στο σπίτι της πρώην του!

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

JCB Hydromax: Το υδρογονοκίνητο θηρίο των 1.579 ίππων θέλει να σπάσει το ρεκόρ ταχύτητας

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass: Λήγει η ημερομηνία για τις αιτήσεις - Πώς θα πάρετε το voucher των 150 ευρώ

07:49LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στον τελικό – 6ος ο Akylas

07:49ΜΑΝΤΕΙΟ

Κέρδισε τις εντυπώσεις ο Πρόεδρος Σι, Στο μενού και η Nvidia, Τα μισά τα έχω φέρει λέει ο Ανδρουλάκης

07:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Το μιντιακό παρακράτος της ΝΔ οργάνωσε με συκοφαντίες εκ νέου μία πολιτική δολοφονία

07:44ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Λήξη μαθημάτων για τα λύκεια σήμερα

07:42LIFESTYLE

Οδύσσεια: Πόσα λεφτά θα δώσει το ελληνικό κράτος για την ταινία που προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

01:50LIFESTYLE

Αντιγόνη Μπάξτον: Το «ατύχημα» της εκπροσώπου της Κύπρου στη σκηνή της Eurovision

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Για τη Μελίνα» - Οι γονείς της ζητούν στήριξη στο «Χαμόγελο του Παιδιού» αντί στεφάνων - Θλίψη και για το δεύτερο κορίτσι που υπέκυψε στα τραύματά του

21:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 12.800.000 ευρώ

22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:37LIFESTYLE

Η Μπιάνκα Σένσορι με διάφανο κορμάκι που δεν άφηνε τίποτα στη φαντασία - Η νέα αποκαλυπτική εμφάνιση

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Drone Magura στη Λευκάδα: Ποια είναι η «αόρατη» μονάδα Group 13 που έφτασε ως τη Μεσόγειο

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο!

06:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικές εξελίξεις: Άνδρας εξετάζεται ως ύποπτος πως είναι ο serial killer Zodiac

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γερμανία: Παιδίατρος κακοποίησε σεξουαλικά πάνω από 130 παιδιά

09:02LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μετά την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: 25 χώρες βάζουν πλώρη για τον τελικό – Ποιοι «απειλούν» τον Akyla

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός στη Χαλκίδα: Μαθητές σχολείου από την Αθήνα πολιορκούν ξενοδοχείο μετά από επίθεση ηλικιωμένης

15:31ΚΟΣΜΟΣ

«Αν κατασκευάζεις αρκετά drones κανείς δεν θα σου επιτεθεί», λέει ο γαμπρός του Ερντογάν Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ

07:36ΕΥ ΖΗΝ

Βιταμίνη D: Πρέπει να την παίρνετε με το φαγητό ή με άδειο στομάχι;

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

22:11LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η εκπρόσωπος της Σουηδίας «έχασε» τη φωνή της - Τι θα γίνει με τη συμμετοχή της στον τελικό;

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ