Τσάι και συμπάθεια μεταξύ Τραμπ και Σι: «Λύσαμε προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η σχέση του με τον Σι Τζινπίνγκ είναι «πολύ ισχυρή» και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις εμπορικές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για μια «απίστευτη» επίσκεψη στην Κίνα, τονίζοντας με έμφαση πως «Λύσαμε πολλά προβλήματα» με τον πρόεδρο Σι τα οποία, όπως υποστήριξε, ήταν τέτοια «που άλλοι δεν θα μπορούσαν να λύσουν».

Παράλληλα, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του δηλώνοντας ότι «προέκυψαν πολλά καλά από αυτήν» την συνάντηση, ενώ υπογράμμισε την επίτευξη συμφωνιών λέγοντας πως εξασφαλίστηκαν «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση του με τον ηγέτη της Κίνας ως «πολύ ισχυρή». Σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας, οι δύο άνδρες συζήτησαν και το ζήτημα του Ιράν, συμφωνώντας στην ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ και να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη. Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη περιοχή, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Θέλουμε να τελειώσει όλο αυτό, γιατί η κατάσταση εκεί είναι τρελή».

.@POTUS tours the gardens with President Xi at Zhongnanhai pic.twitter.com/tZsVNZJ0m1 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 15, 2026

Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας ξεκίνησε την Παρασκευή στους κήπους του Ζονγκνανχάι, του αυστηρά φρουρούμενου κυβερνητικού συγκροτήματος που αποτελεί το άδυτο της κινεζικής ηγεσίας. Εκεί, ανάμεσα σε λίμνες, περίπτερα, κήπους και διοικητικά κτίρια, ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον καλεσμένο του με μια χειραψία. Οι δύο ηγέτες περπάτησαν ιδιωτικά για περίπου δέκα λεπτά, με τους δημοσιογράφους να απομακρύνονται κατόπιν υποδείξεως Κινέζου αξιωματούχου. Κατά τη διάρκεια του περιπάτου, ο Ντόναλντ Τραμπ εντυπωσιάστηκε από τα λουλούδια του χώρου, αναφέροντας: «Είναι τα πιο όμορφα που έχω δει ποτέ». Ο Κινέζος πρόεδρος ανταποκρίθηκε άμεσα, υποσχόμενος να του στείλει σπόρους «ως δώρο».

Η παγίδα του Θουκιδίδη

Ένα από τα σημεία που συζητήθηκαν έντονα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ήταν η αναφορά του Σι Τζινπίνγκ στην παγίδα του Θουκυδίδη, τον κίνδυνο σύγκρουσης δηλαδή μεταξύ μιας ανερχόμενης και μιας κυρίαρχης δύναμης.

Just hours before wheels up, President Xi personally hosted Trump at his official residence , the first foreign leader to tour the highly guarded Zhongnanhai grounds in years ????? pic.twitter.com/1ngHWpPHLp — War Intel (@war_intell) May 15, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να απαντήσει μέσω της πλατφόρμας Truth Social, στρέφοντας τα βέλη του προς την τωρινή αμερικανική κυβέρνηση. Όπως έγραψε: «Όταν ο Πρόεδρος Σι αναφέρθηκε με πολύ κομψό τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες ως μια χώρα που ίσως βρίσκεται σε παρακμή, αναφερόταν στην τεράστια ζημιά που υπέστημε κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών του Sleepy Joe Μπάιντεν και της κυβέρνησης Μπάιντεν, και από αυτή την άποψη, είχε 100% δίκιο». Συμπλήρωσε μάλιστα στην ίδια ανάρτηση: «Ο Πρόεδρος Σι δεν αναφερόταν στην απίστευτη άνοδο που επέδειξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον κόσμο κατά τη διάρκεια των 16 εντυπωσιακών μηνών της κυβέρνησης Τραμπ».

NOW: President Trump arrives at Zhongnanhai Garden to meet with Chinese President Xi. pic.twitter.com/C0FHEm8wXg — Fox News (@FoxNews) May 15, 2026

Ο κύκλος των επαφών στο Πεκίνο θα ολοκληρωθεί με μια συνάντηση για τσάι σε στενό κύκλο αξιωματούχων και ένα γεύμα με τις αντίστοιχες αντιπροσωπείες.

Τον Ντόναλντ Τραμπ θα συντροφεύσουν ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, καθώς και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Κίνα, Ντέιβιντ Περντιού.

Η επίσκεψη του προέδρου Σι στις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε τους οικοδεσπότες ως «υπέροχους ανθρώπους» και δήλωσε: «έχουμε γίνει φίλοι με όλους τους». Αναγνωρίζοντας τη φιλοξενία, κατέληξε λέγοντας πως «ήταν πραγματικά υπέροχες αυτές οι δύο μέρες» και γνωστοποίησε ότι ο Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο. Για το επερχόμενο ταξίδι, εξέφρασε την προσδοκία πως ο Κινέζος ηγέτης θα «φύγει, ελπίζω πολύ εντυπωσιασμένος, όπως εγώ είμαι πολύ εντυπωσιασμένος από την Κίνα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα αναχωρήσει από το Πεκίνο το απόγευμα της Παρασκευής.

