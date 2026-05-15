Ο ολονύχτιος καταιγισμός αναρτήσεων του Τραμπ στο Truth Social έχει όνομα: Νάταλι Χαρπ

Μόνο σε μία νύχτα, ο Τραμπ φέρεται να αναδημοσίευσε ή να δημοσίευσε 54 ξεχωριστά μηνύματα μεταξύ 10:14 μ.μ. και 1:12 π.μ. 

Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Η Νάταλι Χαρπ, εκτελεστική βοηθός του Τραμπ, διαχειρίζεται και εγκρίνει το περιεχόμενο που δημοσιεύεται νυχτερινά από τον λογαριασμό του Τραμπ στο Truth Social.
  • Η Χαρπ συγκεντρώνει υλικό από υποστηρικτές και λογαριασμούς MAGA, το παρουσιάζει στον Τραμπ για έγκριση και στη συνέχεια το αναρτά εκτός ωραρίου.
  • Ο Τραμπ έχει δημοσιεύσει σχεδόν 8.800 φορές από την επιστροφή του και πραγματοποιεί συχνά νυχτερινές συνεδρίες δημοσίευσης με πολλές αναρτήσεις σε σύντομο χρόνο.
  • Η αυξανόμενη επιρροή της Χαρπ προκαλεί απογοήτευση σε ορισμένους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, καθώς παρακάμπτει άλλες υπηρεσίες και λογοδοτεί μόνο στον Τραμπ.
  • Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται συχνά περιλαμβάνει επιθέσεις σε πολιτικούς αντιπάλους και αμφιλεγόμενες αναρτήσεις, προκαλώντας αντιδράσεις και διαγραφές.
Όλοι έχουν παρατηρήσει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είναι ιδιαίτερα ενεργός κάποιες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, τις νυχτερινές.

Μία δικαιολογία μπορεί να είναι η διαφορά ώρας, αλλά αυτό το σενάριο καταρρίπτεται γιατί οι μεταμεσονύκτιες αναρτήσεις στο Truth Social έχει γίνει ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο.

Μεταξύ αναδημοσιεύσεων τα μεσάνυχτα, φλογερών αναρτήσεων γεμάτων συνωμοσιολογικές θεωρίες, μιμιδίων που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη και επιθέσεων εναντίον πολιτικών αντιπάλων, το προφίλ του Προέδρου στα κοινωνικά δίκτυα έχει μετατραπεί σε μια ασταμάτητη μηχανή παραγωγής περιεχομένου MAGA.

Τώρα, μια νέα έκθεση αποκάλυψε το βασικό πρόσωπο που βοηθά στη λειτουργία αυτής της μηχανής: τη Νάταλι Χαρπ.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακούει την Νάταλι Χαρπ να μιλάει, αφού την προσκάλεσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της «Faith & Freedom Coalition» στην Ουάσιγκτον - (2019)

Σύμφωνα με έκθεση της The Wall Street Journal, η 34χρονη εκτελεστική βοηθός του Τραμπ και μακροχρόνια πιστή του, έχει γίνει μία από τις πιο επιδραστικές φιγούρες πίσω από τα παρασκήνια που διαμορφώνουν τη δραστηριότητα του Προέδρου στο Truth Social.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Χαρπ συγκεντρώνει screenshots, μιμίδια, αναρτήσεις επαίνων και περιεχόμενο γεμάτο συνωμοσίες από influencers, υποστηρικτές και λογαριασμούς του MAGA στο X και το Truth Social, και στη συνέχεια τα παρουσιάζει στον Τραμπ ως στοίβες εκτυπωμένων προσχεδίων προς έγκριση.

Οι αναρτήσεις περιλαμβάνουν συχνά επιθέσεις εναντίον των Δημοκρατικών, προσβολές που στοχεύουν τους πολιτικούς εχθρούς του Τραμπ και περιεχόμενο σχεδιασμένο να απευθύνεται άμεσα στα διαδικτυακά ένστικτα του Προέδρου. Μόλις ο Τραμπ δώσει την έγκρισή του, η Χαρπ φέρεται να συνδέεται στον λογαριασμό του στο Truth Social, συχνά αργά το βράδυ και εκτός των κανονικών ωρών εργασίας, για να δημοσιεύει κύματα αναρτήσεων σε γρήγορη διαδοχή.

Η Νάταλι Χαρπ ακολουθεί τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή τους στο ποινικό δικαστήριο του Μανχάταν, καθώς οι ένορκοι αναμένεται να ξεκινήσουν τις διαβουλεύσεις στη δίκη του Τραμπ για την υπόθεση των χρημάτων σιωπής στη Νέα Υόρκη. (2024)

«Το Truth Social δεν ήταν ποτέ πιο δημοφιλές, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Πρόεδρος Τραμπ εκφράζει τις αφιλτράριστες και άμεσες σκέψεις του στον αμερικανικό λαό, χωρίς τα μεροληπτικά μέσα ενημέρωσης να τον βγάζουν εκτός πλαισίου», δήλωσε ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσέουνγκ σε ανακοίνωση.

«Δεν συζητάμε εσωτερικές διαβουλεύσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της διαδικασίας, αλλά κανένα άλλο εργαλείο κοινωνικών μέσων δεν έχει αποδειχθεί πιο αποτελεσματικό από το Truth».

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Τραμπ έχει δημοσιεύσει σχεδόν 8.800 φορές από την επιστροφή του στο αξίωμα. Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι ο Πρόεδρος πραγματοποίησε νυχτερινές συνεδρίες δημοσίευσης που περιελάμβαναν τουλάχιστον μια ντουζίνα αναρτήσεων μεταξύ 10 μ.μ. και 6 π.μ. EST σε 44 ξεχωριστές περιπτώσεις από τον Ιανουάριο του περασμένου έτους. Η διαδικτυακή δραστηριότητα του Προέδρου έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με το The Daily Beast, ο Τραμπ παρέμεινε ιδιαίτερα ενεργός στο Truth Social μεταξύ 11 μ.μ. και 6 π.μ. καθ' όλη τη διάρκεια του Απριλίου. Μόνο σε μία νύχτα, ο Τραμπ φέρεται να αναδημοσίευσε ή να δημοσίευσε 54 ξεχωριστά μηνύματα μεταξύ 10:14 μ.μ. και 1:12 π.μ., συμπεριλαμβανομένων αναρτήσεων που αποκαλούσαν τον πρώην Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα «προδότη» και ζητούσαν τη σύλληψή του.

Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν επίσης αναζωπυρώσει τον έλεγχο σχετικά με αμφιλεγόμενο περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό του Τραμπ.

Νωρίτερα φέτος, κατόπιν οδηγιών του Τραμπ, η Χαρπ φέρεται να δημοσίευσε ένα βίντεο που απεικόνιζε τον Μπαράκ και τη Μισέλ Ομπάμα ως πιθήκους, μαζί με μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζε τον Τραμπ ως μια μορφή που μοιάζει με τον Χριστό. Και οι δύο αναρτήσεις διαγράφηκαν αργότερα μετά από αντιδράσεις. Η ανάρτηση αποδόθηκε σε λάθος υπάλληλου...

Η έκθεση υποδηλώνει επίσης ότι η αυξανόμενη επιρροή της Χαρπ στον κύκλο του Τραμπ έχει προκαλέσει την απογοήτευση ορισμένων αξιωματούχων του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, η Χαρπ παρακάμπτει συχνά το γραφείο του επικεφαλής του προσωπικού, το προσωπικό επικοινωνίας και τους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας κατά τη διαχείριση των προσχεδίων αναρτήσεων. Η Χαρπ φέρεται να έχει δηλώσει σε συναδέλφους της ότι εργάζεται απευθείας για τον Τραμπ και λογοδοτεί μόνο σε αυτόν.

Για τους επικριτές, οι αποκαλύψεις αυτές εγείρουν νέες ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επιμελούνται και ενισχύονται τα μηνύματα του Προέδρου στην εποχή των κοινωνικών μέσων.

Για τους υποστηρικτές του Τραμπ, ωστόσο, ο αφιλτράριστος τρόπος δημοσίευσης του Προέδρου παραμένει βασικό στοιχείο της πολιτικής του ελκυστικότητας: χαοτικός, συνεχής και πάντα online. Και όλο και περισσότερο, η Νάταλι Χαρπ φαίνεται να είναι το πρόσωπο που βοηθά να διατηρείται ζωντανή αυτή η ροή μέχρι αργά τη νύχτα.

