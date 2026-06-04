ΗΠΑ: Εντοπίστηκε θανατηφόρο σαρκοφάγο παράσιτο σε βοοειδή για πρώτη φορά από το 1966

Snapshot Εντοπίστηκε στις ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 1966 το θανατηφόρο σαρκοφάγο παράσιτο «σκουλήκι του Νέου Κόσμου» σε μοσχάρι στο Τέξας.

Το παράσιτο γεννά αυγά σε ανοιχτές πληγές των ζώων, με τις προνύμφες να σκάβουν στη ζωντανή σάρκα και να σκοτώνουν τον ξενιστή αν δεν αντιμετωπιστούν.

Οι αρχές έχουν δημιουργήσει ζώνη ανίχνευσης και καραντίνας 20 χιλιομέτρων και σχεδιάζουν την απελευθέρωση στείρων σκουληκιών για τον έλεγχο της εξάπλωσης.

Το παράσιτο μπορεί να προσβάλει και ανθρώπους, αλλά ο κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι χαμηλός και δεν επηρεάζει την ασφάλεια των τροφίμων.

Υπήρξαν επικρίσεις για την καθυστέρηση της ομοσπονδιακής αντίδρασης, ενώ το USDA δηλώνει ότι έχει ήδη λάβει μέτρα υποστήριξης των κτηνοτρόφων στο Τέξας. Snapshot powered by AI

Το «σκουλήκι του Νέου Κόσμου» (NWS) κινείται σε όλο το Μεξικό τον τελευταίο χρόνο και τώρα εντοπίστηκε σε ένα μοσχάρι στο Τέξας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) το βράδυ της Τετάρτης (3/6). Οι Αρχές προσπαθούσαν να καθυστερήσουν την άφιξή του στις ΗΠΑ από τότε που άρχισαν να αυξάνονται τα κρούσματα στην Κεντρική Αμερική και το Μεξικό.

Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε στην πόλη Λα Πράιορ του Τέξας, περίπου 48 χιλιόμετρα από τα νότια σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού. Οι κτηνοτρόφοι στις ΗΠΑ φοβούνται ότι ένα ξέσπασμα θα μπορούσε να συρρικνώσει τα κοπάδια, να μειώσει την παραγωγή βοείου κρέατος και να αυξήσει τις τιμές για τους καταναλωτές. Το «σκουλήκι του Νέου Κόσμου» είναι παρασιτικές μύγες των οποίων τα θηλυκά γεννούν αυγά σε ανοιχτές πληγές και βλεννογόνους των ζώων. Όταν εκκολάπτονται τα αυγά, εκατοντάδες προνύμφες σκάβουν μέσα στη ζωντανή σάρκα, σκοτώνοντας τελικά τον ξενιστή τους εάν δεν αντιμετωπιστούν.

Το NWS μπορεί να προσβάλει ανθρώπους και κατοικίδια ζώα, αλλά ο κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι χαμηλός και τα κρούσματα σε ανθρώπους είναι σπάνια. Δεν δημιουργεί προβλήματα ωστόσο στην ασφάλεια των τροφίμων. Αυτή η πρώτη περίπτωση μετά από 60 χρόνια που εντοπίστηκε σε ένα μοσχάρι τριών εβδομάδων.

Η μετακίνηση μολυσμένων ζώων είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος εξάπλωσής τους, επομένως οι αρχές του USDA και του Τέξας καθιερώνουν μια ζώνη ανίχνευσης και καραντίνας 20 χιλιομέτρων. Υπάρχουν επίσης σχέδια για την απελευθέρωση εκατομμυρίων στείρων σκουληκιών, καθώς τα θηλυκά ζευγαρώνουν μόνο μία φορά στη ζωή τους και τυχόν αυγά που θα γεννήσουν θα είναι μη γονιμοποιημένα και δεν θα εκκολαφθούν.

Το USDA προετοιμάζεται για ένα πιθανό ξέσπασμα εδώ και αρκετό καιρό και λένε ότι οι προσπάθειες έχουν καθυστερήσει την άφιξη του παρασίτου κατά ένα χρόνο. Η Υπουργός Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς διαβεβαίωσε τους κτηνοτρόφους ότι προσωπικό του USDA έχει ήδη φτάσει στο Νότιο Τέξας για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις. Κάλεσε τους κτηνοτρόφους να είναι σε εγρήγορση.

Ωστόσο, ο Επίτροπος Γεωργίας του Τέξας, Σιντ Μίλερ, έχει επικρίνει την ομοσπονδιακή αντίδραση. «Αντί να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο, το USDA κινήθηκε πολύ αργά και βασίστηκε αποκλειστικά σε μια μερική λύση που χρειάζεται χρόνια για να εφαρμοστεί πλήρως», δήλωσε στο Reuters