Truth Social: Ο Τραμπ αυτοχαρακτηρίζεται «εν ενεργεία πρόεδρος της Βενεζουέλας»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανήρτησε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνα στην οποία εμφανίζεται ως «εν ενεργεία Πρόεδρος της Βενεζουέλας» (Acting President of Venezuela).

Η ανάρτηση, που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Truth Social, περιλάμβανε μια ψηφιακά επεξεργασμένη εικόνα, στην οποία ο Τραμπ παρουσιαζόταν στον συγκεκριμένο ρόλο, στον απόηχο των πρόσφατων εξελίξεων στη Βενεζουέλα. Η εικόνα έμοιαζε με επεξεργασμένη σελίδα της Wikipedia, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανιζόταν ως εν ενεργεία πρόεδρος της χώρας από τον Ιανουάριο του 2026.

Η ανάρτηση έγινε σε κλίμα έντασης, μετά τη στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα, κατά την οποία συνελήφθησαν ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, και μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το δίκαιο της Βενεζουέλας, μετά την απομάκρυνση του Μαδούρο, η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος της χώρας από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Νικολάς Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Τραμπ δηλώνει διατεθειμένος να συναντηθεί με την Ροδρίγκες

Πάντως, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε διατεθειμένος την Κυριακή να συναντηθεί με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, που ανέλαβε την εξουσία μετά την επιχείρηση του αμερικανικού στρατού, που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Ερωτηθείς αν θα συναντηθεί μαζί της, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος ότι «κάποια δεδομένη στιγμή θα το κάνω», προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον συνεργάζεται «αληθινά καλά» με το Καράκας πλέον.