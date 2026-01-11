Βενεζουέλα: Την αφοσιωσή της στο Μαδούρο επανέλαβε η προσωρινή πρόεδρος Ροντρίγκεζ

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι η κυβέρνησή της «δεν θα ησυχάσει ούτε για ένα λεπτό» έως ότου επιστρέψουν στη χώρα ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες. Η τοποθέτησή της έρχεται σε μια περίοδο έντονων διεργασιών στο διπλωματικό παρασκήνιο, με επίκεντρο τις σχέσεις Καράκας–Ουάσινγκτον.

Την ίδια ώρα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Ιβάν Γκιλ, η κυβέρνηση της Ροντρίγκες έχει αποφασίσει να ξεκινήσει διερευνητική διαδικασία με στόχο την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας. Σύμφωνα με τον ίδιο, Αμερικανοί διπλωμάτες βρέθηκαν την Παρασκευή στο Καράκας, εξέλιξη που επιβεβαίωσε και Αμερικανός αξιωματούχος.

Δηλώσεις Τραμπ και επαφές στο Καράκας

Οι επαφές αυτές έγιναν λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ακύρωσε» δεύτερη αμερικανική επίθεση κατά της Βενεζουέλας, λέγοντας ότι το Καράκας «συνεργάζεται» με την Ουάσινγκτον. Όπως εκτίμησε, η απελευθέρωση ορισμένων αντιφρονούντων αποτελεί «μια πολύ έξυπνη κίνηση», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται καλά, κυρίως στον τομέα της ανοικοδόμησης της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Σαφές μήνυμα αφοσίωσης στον Μαδούρο

Από την πλευρά της, η Ντέλσι Ροντρίγκες τόνισε ότι η Βενεζουέλα δεν είναι «ούτε υποταγμένη ούτε υποτελής» στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπογράμμισε την αφοσίωσή της στον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο. Όπως είπε, η στάση της κυβέρνησης δεν αλλάζει, ακόμη κι αν βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, επαναλαμβάνοντας ότι ο στόχος παραμένει η επιστροφή του Μαδούρο και της συζύγου του.

