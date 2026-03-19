Απάντηση Μαρινάκη για τους Patriot στην Κάρπαθο: Παράλογες οι κινήσεις της Τουρκίας

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Ευθεία απάντηση παρείχε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχετικά με την επιστολή σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο.

Οι Τούρκοι είναι σαφές ότι επιχειρούν να μεταφέρουν την αντιπαράθεση και σε διεθνές επίπεδο, ωστόσο ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε:

Η δομή των ενόπλων δυνάμεων είναι αδιαπραγμάτευτη. Και όλες αυτές οι αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατικοποίησης, εκτός από ανυπόστατες, δεν ερείδονται σε καμία διεθνή συνθήκη. Δεν μας έχει κοινοποιηθεί κάτι, τουλάχιστον μέχρι πέντε λεπτά πριν ξεκινήσει η ενημέρωση πολιτικών συντακτών, γνωρίζουμε όμως για τις κινήσεις αυτές της Τουρκίας, οι οποίες πέραν όλων των άλλων, δεδομένου ότι γίνονται αυτή την περίοδο, περίοδο δηλαδή συγκρούσεων, είναι και παράλογες.

Η προκλητική ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είχε ισχυριστεί πως η μεταφορά των Patriot στην Κάρπαθο, συνιστά παραβίαση του καθεστώτος αποστρατικοποίησης των νησιών.

Αναλυτικά η απάντηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, για το θέμα των Patriot στην Κάρπαθο, έχει ως εξής: «Η παραβίαση του μη στρατιωτικού καθεστώτος αποτελεί θεμελιώδη παραβίαση και αυτές οι προσπάθειες τετελεσμένων γεγονότων δεν οδηγούν νομικά στη μονομερή λήξη του μη στρατιωτικού καθεστώτος. Αυτό το σημείο έχει επίσης εκφραστεί από τα υψηλότερα κλιμάκια του κράτους μας.

Οι προσπάθειες της Ελλάδας να παραβιάσει το καθεστώς των νησιών κατά παράβαση των δεόντως συναφθεισών συμφωνιών δημιουργούν τόσο παρανομία όσο και βλάπτουν τις σχέσεις γειτονίας και συμμαχίας μας.

Τέτοιες καταστάσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι απαράδεκτες ενόψει των συνεχιζόμενων κρίσεων ασφαλείας στην περιοχή μας. Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό και στοχεύουν να μετατρέψουν τις κρίσεις στην περιοχή μας σε ευκαιρία, και ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση».

