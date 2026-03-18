Τουρκία: Νέο σύστημα Patriot αναπτύχθηκε από το ΝΑΤΟ στη βάση του Ιντσιρλίκ

Η Τουρκία ανακοίνωσε την ανάπτυξη από το ΝΑΤΟ νέου αντιαεροπορικού συστήματος Patriot στην στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ, που φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, μετά την αναχαίτιση στις αρχές του Μαρτίου τριών βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν κατά του τουρκικού εδάφους.

«Νέο σύστημα Patriot, το οποίο παραγγέλθηκε από την Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του Ράμστάιν, αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ισπανικό σύστημα Patriot που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Η Τουρκία, η οποία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ και συνορεύει με το Ιράν, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η βορειοατλαντική συμμαχία είχε αναπτύξει ένα σύστημα Patriot στην νοτιοανατολική επαρχία της Μαλάτια, κοντά σε μια βάση ραντάρ του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο των μέτρων για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας ενάντια στις απειλές πυραύλων που προέρχονται από τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Τουρκία δεν διαθέτει δικό της πλήρως ανεπτυγμένο σύστημα αεροπορικής άμυνας παρά τις προσπάθειες της. Έχει στηριχθεί στα συστήματα αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ που είναι σταθμευμένα στην ανατολική Μεσόγειο για να αναχαιτίσει τρεις πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.