Τραγική μοίρα: Γεννήθηκε με 2% πιθανότητες επιβίωσης - Σκοτώθηκε στον δρόμο για την πρώτη δουλειά

Ένα τροχαίο της έκοψε το νήμα της ζωής που κέρδισε αψηφώντας όλες τις πιθανότητες

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Τραγική μοίρα: Γεννήθηκε με 2% πιθανότητες επιβίωσης - Σκοτώθηκε στον δρόμο για την πρώτη δουλειά
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  • Η 18χρονη Makynna Eden Tumlinson γεννή με μόλις 2%ότητες επιβίωσης και κατάφερε να ζήσει μέχρι την ενηλικίωση.
  • Η Makynna διακρίθηκε ως βασίλισσα του χορού, μαζορέτα και πρόεδρος μαθητικού συμβουλίου στο σχολείο της.
  • Στις 3 Ιουνίου, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα ενώ πήγαινε στην πρώτη της δουλειά, χάνοντας τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και συγκρούστηκε με φορτηγό.
  • Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά και νοσηλεύτηκε σε τοπικό νοσοκομείο.
  • Η οικογένεια της Makynna εκφράζει βαθύ πόνο και δυσκολία να αποδεχθεί την απώλεια της κόρης της.
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Τραγικό παιχνίδι της μοίρας για μία 18χρονη στο Τέξας, η οποία όταν γεννήθηκε οι πιθανότητες να ζήσει ήταν μόλις 2%. Τις αψήφησε και βγήκε νικήτρια, κατακτώντας αργότερα στο σχολείο τον τίτλο της βασίλισσας του χορού.

Όμως το νήμα της ζωή της Makynna Eden Tumlinson, κόπηκε ξαφνικά στις 3 Ιουνίου, όταν πηγαίνοντας στην πρώτη της δουλειά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και κατέληξε πίσω από ένα φορτηγό.

Ο οδηγός του φορτηγού, ο 37χρονος Έκτορ Ιβάν Μεχία Γκαρσία από το Άλεν του Τέξας, μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Αν και η ζωή της Makynna ήταν σύντομη, η οικογένειά της είπε ότι την έζησε 18 χρόνια στο έπακρο. Ήταν μαζορέτα, πρόεδρος μαθητικού συμβουλίου και βασίλισσα του χορού.

«Όταν γεννήθηκε, μας δόθηκε 2% πιθανότητα να τα καταφέρει», είπε η μητέρα της Stephanie Tumlinson. «Κέρδισε αυτές τις πιθανότητες» δήλωσε στο τοπικό KXII News.

Και η οικογένεια μένει πίσω να παλέψει με μια αδιανόητη απώλεια. «Κανείς δεν πρέπει να θάβει τα παιδιά του... Συνεχίζω να σκέφτομαι ότι είναι ένας εφιάλτης από τον οποίο θα ξυπνήσω και ότι θα μπει από την πόρτα», πρόσθεσε η μητέρα της.

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