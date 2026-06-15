Αίγιο: «Έχει παρέμβει κάποιος στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει ίχνη» λέει η Δημογλίδου

Snapshot Νέα ιατροδικαστικά στοιχεία ανατρέπουν την εκδοχή ότι το ένα θύμα σκότωσε το άλλο και η 54χρονη αυτοτραυματίστηκε.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το ενδεχόμενο αλλοίωσης της σκηνής του εγκλήματος στο Αίγιο.

Ο 65χρονος Ιταλός ύποπτος αρνείται εμπλοκή και δεν υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του με στοιχεία.

Δεν υπάρχουν ευρήματα για τέταρτο πρόσωπο από την εξερεύνηση ή το βιντεοληπτικό υλικό.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος παρενέβη στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει ίχνη, ενώ η 54χρονη είχε αμυντικά τραύματα που αποδεικνύουν ότι τη σκότωσε άλλος. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση ανατρέπουν την εκδοχή ότι το ένα θύμα σκότωσε το άλλο και μετά η 54χρονη αυτοτραυματίστηκε με την ΕΛ.ΑΣ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλοίωσης της σκηνής του εγκλήματος στο Αίγιο.

Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά τα ευρήματα, την ώρα που ο βασικός ύποπτος αρνείται κάθε εμπλοκή όπως τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στη διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο.

Μιλώντας στο Mega, υπογράμμισε ότι ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, δεν στηρίζει τα λεγόμενά του με στοιχεία. «Δεν έχουμε ευρήματα τέταρτου ανθρώπου. Ούτε από την εξερεύνηση ούτε από το βιντεοληπτικό υλικό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια σημείωσε ότι, εφόσον ο συγκεκριμένος άνδρας είναι ο δράστης, υπήρχε το χρονικό περιθώριο για να αλλοιωθεί η εικόνα στον χώρο του εγκλήματος. Όπως είπε, οι αστυνομικοί εξετάζουν ακριβώς αυτό το ενδεχόμενο, επιχειρώντας να διαπιστώσουν πιθανές παρεμβάσεις.

«Υπάρχουν στοιχεία ότι έχει αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Δεν είναι η αρχική. Έχει παρέμβει κάποιος στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει ίχνη» τόνισε.

Αναφερόμενη στον ισχυρισμό του 65χρονου ότι το ένα θύμα σκότωσε το άλλο και στη συνέχεια η 54χρονη αυτοτραυματίστηκε, η κ. Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τα ιατροδικαστικά ευρήματα. «Ακόμα και αυτό θα πρέπει να εξηγείται ιατροδικαστικά και δεν εξηγείται ιατροδικαστικά. Η γυναίκα είχε αμυντικά τραύματα, που δείχνει ότι κάποιος άλλος της αφαίρεσε τη ζωή».

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