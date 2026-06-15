Αίγιο: «Έχει παρέμβει κάποιος στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει ίχνη» λέει η Δημογλίδου

«Η γυναίκα είχε αμυντικά τραύματα, που δείχνει ότι κάποιος άλλος της αφαίρεσε τη ζωή» τόνισε η η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ καταρρίπτοντας την εκδοχή του προφυλακισμένου Ιταλού

Μίλτος Τσεκούρας

Αίγιο: «Έχει παρέμβει κάποιος στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει ίχνη» λέει η Δημογλίδου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Νέα ιατροδικαστικά στοιχεία ανατρέπουν την εκδοχή ότι το ένα θύμα σκότωσε το άλλο και η 54χρονη αυτοτραυματίστηκε.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το ενδεχόμενο αλλοίωσης της σκηνής του εγκλήματος στο Αίγιο.
  • Ο 65χρονος Ιταλός ύποπτος αρνείται εμπλοκή και δεν υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του με στοιχεία.
  • Δεν υπάρχουν ευρήματα για τέταρτο πρόσωπο από την εξερεύνηση ή το βιντεοληπτικό υλικό.
  • Υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος παρενέβη στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει ίχνη, ενώ η 54χρονη είχε αμυντικά τραύματα που αποδεικνύουν ότι τη σκότωσε άλλος.
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Νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση ανατρέπουν την εκδοχή ότι το ένα θύμα σκότωσε το άλλο και μετά η 54χρονη αυτοτραυματίστηκε με την ΕΛ.ΑΣ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλοίωσης της σκηνής του εγκλήματος στο Αίγιο.

Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά τα ευρήματα, την ώρα που ο βασικός ύποπτος αρνείται κάθε εμπλοκή όπως τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στη διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο.

Μιλώντας στο Mega, υπογράμμισε ότι ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, δεν στηρίζει τα λεγόμενά του με στοιχεία. «Δεν έχουμε ευρήματα τέταρτου ανθρώπου. Ούτε από την εξερεύνηση ούτε από το βιντεοληπτικό υλικό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια σημείωσε ότι, εφόσον ο συγκεκριμένος άνδρας είναι ο δράστης, υπήρχε το χρονικό περιθώριο για να αλλοιωθεί η εικόνα στον χώρο του εγκλήματος. Όπως είπε, οι αστυνομικοί εξετάζουν ακριβώς αυτό το ενδεχόμενο, επιχειρώντας να διαπιστώσουν πιθανές παρεμβάσεις.

«Υπάρχουν στοιχεία ότι έχει αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Δεν είναι η αρχική. Έχει παρέμβει κάποιος στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει ίχνη» τόνισε.

Αναφερόμενη στον ισχυρισμό του 65χρονου ότι το ένα θύμα σκότωσε το άλλο και στη συνέχεια η 54χρονη αυτοτραυματίστηκε, η κ. Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τα ιατροδικαστικά ευρήματα. «Ακόμα και αυτό θα πρέπει να εξηγείται ιατροδικαστικά και δεν εξηγείται ιατροδικαστικά. Η γυναίκα είχε αμυντικά τραύματα, που δείχνει ότι κάποιος άλλος της αφαίρεσε τη ζωή».

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