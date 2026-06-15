Φωτιά τώρα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι - Φωτογραφίες και Βίντεο

Επί τόπου η Πυροσβεστική 

Δημήτρης Δρίζος

Φωτιά τώρα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι - Φωτογραφίες και Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά έχει ξεκινήσει από Ι.Χ που βρίσκεται εντός του συνεργείου και για την κατάσβεση της έχουν σπεύσει στο σημείο και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:

  • Λεωφόρος Ιωνίας και γέφυρα Αττικής Οδού
  • Οδός Ορφέως και Λεωφόρος Ιωνίας
  • Οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο:

Φωτιά Μενίδι
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ΦΩΤΙΑ ΜΕΝΙΔΙ
ΦΩΤΙΑ ΜΕΝΙΔΙ
ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ
ΦΩΤΙΑ ΜΕΝΙΔΙ
ΦΩΤΙΑ ΜΕΝΙΔΙ
Φωτιά Μενίδι
ΦΩΤΙΑ ΜΕΝΙΔΙ
ΦΩΤΙΑ ΜΕΝΙΔΙ
φωτια μενιδι

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