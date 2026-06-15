Φωτιά τώρα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι - Φωτογραφίες και Βίντεο
Επί τόπου η Πυροσβεστική
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Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά έχει ξεκινήσει από Ι.Χ που βρίσκεται εντός του συνεργείου και για την κατάσβεση της έχουν σπεύσει στο σημείο και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.
Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:
- Λεωφόρος Ιωνίας και γέφυρα Αττικής Οδού
- Οδός Ορφέως και Λεωφόρος Ιωνίας
- Οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα
Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο:
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