Φωτιά τώρα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι - Φωτογραφίες και Βίντεο

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά έχει ξεκινήσει από Ι.Χ που βρίσκεται εντός του συνεργείου και για την κατάσβεση της έχουν σπεύσει στο σημείο και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:

Λεωφόρος Ιωνίας και γέφυρα Αττικής Οδού

Οδός Ορφέως και Λεωφόρος Ιωνίας

Οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο:

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