Κατζ προς Ερντογάν: «Η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη - Μην βρεθείτε στη θέση του Ιράν»

Snapshot Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, προειδοποίησε την Τουρκία να μην αντιπαρατεθεί με το Ισραήλ, τονίζοντας τη στρατηγική και ιστορική σημασία της Ιερουσαλήμ για το Ισραήλ.

Ο Κατς υπογράμμισε ότι το Ισραήλ δεν είναι μια δύναμη σε παρακμή και ότι η Ιερουσαλήμ ανήκει στο Ισραήλ για πάντα, με ικανότητα και ισχύ να αμυνθεί.

Ο Ισραηλινός υπουργός απηύθυνε προσωπική προειδοποίηση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αποφύγει αντιπαράθεση με το Ισραήλ, παρομοιάζοντας την κατάσταση με την αντιπαράθεση του Ιράν με το Ισραήλ.

Ο Κατς κάλεσε τον Ερντογάν να επικεντρωθεί στα εσωτερικά ζητήματα της Τουρκίας, ενώ το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικά του συμφέροντα. Snapshot powered by AI

Προειδοποίηση ευθείες απειλές κατά της Άγκυρας και προσωπικά του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απηύθυνε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ.

Ο Ισραηλινός υπουργός προειδοποίησε την Τουρκία να μην επιχειρήσει να αντιπαρατεθεί με το Ισραήλ, χρησιμοποιώντας ιστορικές αναφορές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και την Άλωση της Κωνσταντινούπολης για να υπογραμμίσει τη θέση της χώρας του.

Σε δηλώσεις του, ο Κατς υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν αποτελεί μια δύναμη σε παρακμή, όπως «συνέβη με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία πριν από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης».

«Δεν είμαστε μια καταρρέουσα χριστιανική αυτοκρατορία. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι η Κωνσταντινούπολη, την οποία κατακτήσατε όταν ιδρύσατε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είμαστε εδώ για πάντα. Η Ιερουσαλήμ είναι δική μας για πάντα. Ξέρουμε πώς να αμυνθούμε και είμαστε δυνατοί» διαμήνυσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας τόνισε ότι η χώρα του θεωρεί την Ιερουσαλήμ στρατηγικής και ιστορικής σημασίας, δηλώνοντας πως το Ισραήλ διαθέτει την ισχύ και την ικανότητα να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του.

«Είμαστε εδώ για πάντα. Η Ιερουσαλήμ είναι δική μας για πάντα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύουμε τους εαυτούς μας και είμαστε ισχυροί», δήλωσε.

Προειδοποίηση προς τον Ερντογάν με αναφορά στο Ιράν

Ο Ίσραελ Κατς απηύθυνε στη συνέχεια άμεσο μήνυμα προς τον Τούρκο πρόεδρο, παρομοιάζοντας την κατάσταση με την αντιπαράθεση που είχε προηγηθεί με το Ιράν.

«Μην τα βάζετε μαζί μας. Η συμβουλή μου προς τον Ερντογάν είναι να μην τα βάλει μαζί μας και να μην βρεθεί στη θέση στην οποία έφερε τον εαυτό του το Ιράν. Έχει ακόμη αρκετά περιθώρια να το αποφύγει», δήλωσε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο να επικεντρωθεί στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας του, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να προασπίζεται τα δικά του συμφέροντα.

«Ας φροντίσει την Τουρκία και τα δικά της ζητήματα. Εμείς θα φροντίσουμε τα δικά μας συμφέροντα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», τόνισε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

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