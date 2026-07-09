Νετανιάχου σε Τραμπ: Σοβαρές οι δηλώσεις Ερντογάν κατά της ύπαρξης του Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το Channel 12, ο Νετανιάχου έθεσε το ζήτημα των δηλώσεων του Ερντογάν, καθώς και την ανάγκη δημιουργίας ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ.

Το Γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δήλωσε σχετικά με την κλήση:

«Ο Πρωθυπουργός (στη συνομιλία του με τον Τραμπ) έθεσε τη σοβαρότητα των δηλώσεων που έκαναν ο Ερντογάν και οι συνεργάτες του κατά της ύπαρξης του Κράτους του Ισραήλ και την ανάγκη προστασίας των ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο.

Ο Νετανιάχου συνεχίζει να τονίζει τις εχθρικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους επικριτές του Ισραήλ στην παγκόσμια σκηνή.

Ο Νετανιάχου τονίζει επίσης την αναγκαιότητα διατήρησης ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ, σύμφωνα με το γραφείο του, εν μέσω αναφερόμενης προόδου στην αποχώρηση του Ισραήλ από τις λεγόμενες «πιλοτικές ζώνες» στον Λίβανο, οι οποίες θα παραδοθούν στον λιβανέζικο στρατό.

The Prime Minister’s Office:

As part of the continuous contact between Prime Minister Benjamin Netanyahu and US President Donald Trump, an additional conversation took place this evening between the two, during which the continued coordination between the countries in various… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 9, 2026

«Ως μέρος της συνεχούς επαφής μεταξύ του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποιήθηκε απόψε μια επιπλέον συνομιλία μεταξύ των δύο, κατά την οποία εδραιώθηκε η συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε διάφορους τομείς. Ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τις αμερικανικές κινήσεις στον Κόλπο. Ο πρωθυπουργός, από την πλευρά του, τόνισε τη σοβαρότητα των δηλώσεων του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και των συνεργατών του κατά της ύπαρξης του Κράτους του Ισραήλ, καθώς και την ανάγκη δημιουργίας ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ».

Διαβάστε επίσης