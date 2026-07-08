Επίθεση Ερντογάν σε Μητσοτάκη για τα F-35: Δεν έπρεπε να κάνει το λάθος του Νετανιάχου

Ευθεία επίθεση κατά του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριακου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο λόγος δεν ήταν άλλος από το ζήτημα της απόκτησης των F-35 από την χώρα του.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρέπει να φέρνει αντιρρήσεις. Τόνισε συγκεκριμένα: «Είναι ξεκάθαρο προς τα πού κατευθύνεται ο Νετανιάχου. Ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να είχε κάνει ένα τέτοιο λάθος. Αμφισβητήσαμε μήπως το γιατί η Ελλάδα απέκτησε αυτά τα αμυντικά συστήματα; Όχι. Είναι γείτονές μας. Θα μπορούσαμε να το είχαμε πει αυτό. Μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν. Η Τουρκία ήδη παράγει αυτά τα συστήματα. Εκτός από την παραγωγή τους, η Τουρκία έχει επίσης το δικαίωμα να τα αγοράζει. Διεξάγουμε διαπραγματεύσεις με διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο και προχωράμε ανάλογα».

Ζητά άρση των περιορισμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στο ζήτημα του επανεξοπλισμού της Ευρώπης, ζητώντας την άρση των περιορισμών κατά της Τουρκίας.

Όπως τόνισε «οι εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας πρέπει να συμπληρώνουν το ΝΑΤΟ και να μην οδηγούν σε περιττές αλληλεπικαλύψεις. Επισημαίνω αυτό το σημαντικό θέμα στους συμμάχους μας και στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε ευκαιρία, σε κάθε φόρουμ. Αυτό είναι γεγονός: όσο και αν είναι θετικό να είναι κανείς μέλος της ΕΕ, όταν σύμμαχοι που δεν είναι μέλη της ΕΕ, όπως η Τουρκία, δεν εντάσσονται πλήρως στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ένωσης, ο αντίκτυπος αυτών των πρωτοβουλιών θα είναι πολύ περιορισμένος.

Από την άλλη πλευρά, ορισμένα εμπόδια στο εμπόριο προϊόντων της αμυντικής βιομηχανίας μεταξύ των συμμάχων, αν και έχουν μειωθεί κάπως, εξακολουθούν να υφίστανται. Αυτά πρέπει να αρθούν άνευ όρων και χωρίς εξαίρεση το συντομότερο δυνατόν. Φροντίσαμε ώστε το σημείο αυτό να τονιστεί ρητά στη δήλωση της συνόδου κορυφής».

Να κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το Αιγαίο

Αναφερόμενος στις διαφορές μεταξύ των δύο χωρών τόνισε: Μοιράζομαι επίσης την ίδια άποψη με τον Μητσοτάκη όσον αφορά ειδικότερα την επίλυση των ζητημάτων του Αιγαίου. Ελπίζω ότι πρώτα οι υπουργοί Εξωτερικών μας, και στη συνέχεια, αν χρειαστεί, θα καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσουμε το θέμα αυτό.

Turkish President Erdogan on Greece:



I also share the same view as Mitsotakis on resolving Aegean Sea issues in particular.



Hopefully, first our foreign ministers, and then if needed we will also sit at the table and discuss this matter.



But let me say this clearly and openly… pic.twitter.com/t3py9nRVAu — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Αλλά επιτρέψτε μου να το πω αυτό ξεκάθαρα και ανοιχτά - η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα είναι πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Συμμερίζομαι την αποψή του σχετικά με αυτό το θέμα.

Τι είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα

Νωρίτερα μήνυμα υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης είχε στείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις στον συντονιστή εκπομπών του τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου A Haber, Orhan Sali, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην 'Αγκυρα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να επιλυθεί βάσει του διεθνούς δικαίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο A Haber, υποστήριξε ότι η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχιστεί η θετική δυναμική που έχει αναπτυχθεί με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Εγώ ήμουν πάντοτε υποστηρικτής μιας εποικοδομητικής, λειτουργικής και παραγωγικής σχέσης μεταξύ των χωρών μας, κάτι που ήταν άλλωστε και το πνεύμα της Διακήρυξης των Αθηνών».

«Έχουμε σημειώσει πρόοδο, ειδικά στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, ενώ το διασυνοριακό εμπόριο έχει αναπτυχθεί. Πολλοί επισκέπτες έρχονται από την Τουρκία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέσω του προγράμματος της ταχείας βίζας (visa express).».

Θαλάσσιες ζώνες

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές διαφορές, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το μοναδικό ζήτημα που εκκρεμεί μεταξύ των δύο χωρών αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, επισημαίνοντας ότι η επίλυσή του πρέπει να γίνει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

«Όπως είχα εκφράσει πολύ καθαρά και κατά την προηγούμενη επίσκεψή μου στην 'Αγκυρα, η μόνη μας διαφορά είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

«Πρέπει να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα που εκκρεμεί εδώ και καιρό, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας».

Όσον αφορά στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει:

Χωρίς να σχολιάσει ευθέως τον Αμερικανό πρόεδρο για όσα είπε στη χθεσινή συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, ο πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η συνοχή της Συμμαχίας περνά μέσα από τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών-μελών.

«Μια Συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναφέροντας στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το casus belli απέναντι σε ένα κράτος-μέλος της Συμμαχίας.

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