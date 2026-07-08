Μητσοτάκης: Νομικά εμπόδια για την προμήθεια των F-35 από την Τουρκία

Για σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία ως προς την προμήθεια των F-35, έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέες δηλώσεις του στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ.

Ο πρωθυπουργός σε αυτό το πλαίσιο τόνισε πως «οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα F-35» που έχει παραγγείλει η χώρα μας και που ήδη βρίσκονται υπό κατασκευή.

Υπενθύμισε σε αυτό το πλαίσιο ότι από το 2019, η χώρα μας έχει ενισχύσει σημαντικά την αεροπορία της με την προμήθεια των Rafale αλλά και τον εκσυγχρονισμό των F-16.

Κατά τα άλλα σημείωσε ότι «η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ αποτελεί συνθήκη επιβίωσης της Συμμαχίας. Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει και ξεπεράσει του 3,5% του ΑΕΠ ως στόχο για τις αμυντικές δαπάνες. Η Ελλάδα έχει ιδιαίτερες γεωπολιτικές συνθήκες που πρέπει να αντιμετωπίσει».

«Η δε στήριξη του ευρωπαϊκού αμυντικού πυλώνα του ΝΑΤΟ έρχεται κατά τη συζήτηση που γίνεται εντός της ΕΕ και τη συζήτηση πως θα κάνουμε πιο ενεργή τη ρήτρα της αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής», συνέχισε.

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