Ερντογάν - Σύνοδος του ΝΑΤΟ: Να αρθούν οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των συμμάχων

Ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Ιμπραήμ Καλίν και τον Χακάν Φιντάν λίγο πριν ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. 8 Ιουλίου 2026

Snapshot Ο Ερντογάν ζήτησε την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Η Τουρκία θα επενδύσει επιπλέον 24 δισ. δολάρια στο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας «Steel Dome».

Κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να αποφύγουν μέτρα που θα αποδυναμώσουν την ακεραιότητα της συμμαχίας και των διατλαντικών σχέσεων. Snapshot powered by AI

Οι περιορισμοί στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ πρέπει να αρθεί, είπε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα.

Παράλληλα κάλεσε τις συμμαχικές χώρες να πάρουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε σε δύο σημεία την άρση των περιορισμών μεταξύ των συμμάχων στην αμυντική συνεργασία και κυρίως στην αμυντική βιομηχανία. Δεύτερον απευθύνθηκε προς τους Ευρωπαίους συμμάχους και τους κάλεσε να αποφύγουν μέτρα που θα αποδυναμώσουν την ακεραιότητα της συμμαχίας και των διατλαντικών σχέσεων.

Το μέγιστο όφελος από τις προσπάθειες της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν αποφευχθούν οι περιττές αλληλεπικαλύψεις με το ΝΑΤΟ, είπε ο Ερντογάν. Αν και είναι εφικτό ένα μοντέλο συνεργασίας που διέπεται από τη λογική και την ορθολογιστική σκέψη, ο αποκλεισμός των συμμάχων που δεν ανήκουν στην ΕΕ θα οδηγήσει σε σπατάλη των περιορισμένων πόρων και σε μια τεχνητή διαίρεση στην Ευρώπη, κάτι που δεν επιθυμούμε καθόλου, υπογράμμισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Επιπλέον δήλωσε ότι η Τουρκία έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, και έχει διαθέσει επιπλέον 24 δισ. δολάρια στον προϋπολογισμό για το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας «Steel Dome», που θα ενισχύσει τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ.

Ο ηγέτης της Τουρκίας κάλεσε σε ενότητα τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, αναφέροντας ότι αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια όλων των μελών.

«Πρέπει να επιτύχουμε πλήρη αρμονία και να απομακρυνθούμε από οτιδήποτε μπορεί να βλάψει τις σχέσεις μεταξύ της Ευρώπης και της άλλης πλευράς του Ατλαντικού. Η ενότητα αντανακλάται σε μεγάλο βαθμό στην ασφάλεια και πρέπει να αποφύγουμε τυχόν ρήξεις», δήλωσε ο Ερντογάν σε ομιλία του προς τους ηγέτες του ΝΑΤΟ.