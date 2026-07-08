Μητσοτάκης – Ερντογάν: Η υποδοχή και η χειραψία στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - ΦΩΤΟ

Snapshot Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν υποδέχθηκε με χαμόγελο και αντάλλαξε χειραψία με τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται υπό συνεχή απειλή πολέμου από την Τουρκία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Τουρκικά ΜΜΕ κατηγόρησαν τον Μητσοτάκη για «προκλητικές» και «σκανδαλώδεις» δηλώσεις που θεωρούν ανάρμοστες για εταίρους της συμμαχίας. Snapshot powered by AI

Με χαμόγελο υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Ερντογάν και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ υποδέχονται τους αρχηγούς των κρατών - μελών της Συμμαχίας και μετά αναμένεται να ποζάρουν για την παραδοσιακή φωτογραφία όλοι μαζί.

Ο Τούρκος πρόεδρος χαμογελαστός αντάλλαξε χειραψία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μίλησαν για λίγα δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια και οι τρεις στάθηκαν για να φωτογραφηθούν όλοι μαζί.

Τουρκικός Τύπος: «Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Προκλητικές δηλώσεις»

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και κυρίως το σχόλιο του ότι η Ελλάδα βρίσκεται υπό την συνεχή απειλή πολέμου της Τουρκίας, πυροδότησαν έντονες αντιδράσεις στα τουρκικά ΜΜΕ.

Το τουρκικό δίκτυο A-Haber ανέφερε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ξεπέρασε τα όρια και έκανε σκανδαλώδεις δηλώσεις την δεύτερη ημέρα της Συνόδου του ΝΑΤΟ».

Η παρουσιάστρια ειδήσεων του δικτύου Ελίφ Σααττσιόγλου, ανέφερε ότι οι απαντήσεις και η στάση του Έλληνα πρωθυπουργού, ιδίως όσον αφορά τις ερωτήσεις για τα F-35, ήταν από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα της Συνόδου. Μάλιστα σχολίασε ότι το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης μίλησε για «απειλή πολέμου» εκ μέρους της Τουρκίας στερούνταν διπλωματικής ευγένειας. Επίσης κατηγόρησε την ελληνική πλευρά ότι προσπαθεί να δημιουργήσει μια αρνητική εικόνα της Τουρκίας στη διεθνή κοινή γνώμη μέσω τέτοιων δηλώσεων.

Από την πλευρά του ο παρουσιαστής του A Haber, Χακτάν Ουϊσάλ σχολίασε ότι Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε να μετριάσει τον τόνο στο τελευταίο μέρος της δήλωσής του αλλά οι κατηγορίες που εξαπέλυσε στο πρώτο μέρος της δήλωσης του ήταν ανάρμοστες για έναν εταίρο της συμμαχίας. «Το τελευταίο μέρος είναι λίγο πιο ήπιο, αλλά στο πρώτο μέρος, λέτε αυτά για τον γείτονά σας στη χώρα όπου είστε φιλοξενούμενος, στη χώρα που φιλοξενεί έναν εταίρο μιας αμυντικής συμμαχίας», είπε ο Ουϊσάλ.

Ταυτόχρονα η εφημερίδα Milliyet φιλοξενεί τις δηλώσεις του πρωθυπουργού στο πρώτο θέμα της ηλεκτρονικής έκδοσης της. Η εφημερίδα σημειώνει ότι ο πρωθυπουργός δεν απάντησε για την πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα μαχητικών F-35.