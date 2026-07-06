Μήνυμα Νετανιάχου σε Τραμπ μέσω Fox: Δεν πρέπει να δοθούν στην Άγκυρα F-35 ή εξαρτήματα μαχητικών

Ενόψει της αναχώρησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αργότερα σήμερα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καλεί την Ουάσινγκτον να μην πουλήσει προηγμένο οπλισμό στην Άγκυρα.

Μιλώντας στο Fox News, ο Νετανιάχου χαρακτηρίζει την Τουρκία «καθεστώς μολυσμένο από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα».

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δοθούν F-35 ή κινητήρες για τα μαχητικά τους αεροσκάφη», επιμένει.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ φέρεται να είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα συμφωνούσε στην πώληση κινητήρων F110 για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ στην Τουρκία και στην επανένταξη της χώρας στο πρόγραμμα των F-35.

Ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι μια τέτοια κίνηση θα «διατάρασσε την ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή, η οποία τελικά διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ αλλά και από τη στάση των ΗΠΑ στην περιοχή».

Χαρακτηρίζει την Τουρκία «μεγάλη χώρα», αλλά εκφράζει τη λύπη του ότι κυβερνάται από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή και κατέχει το μισό της Κύπρου.

Ο Νετανιάχου λέει ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία για επερχόμενη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον για συνάντηση με τον Τραμπ και υποβαθμίζει εκ νέου τις πρόσφατες εντάσεις σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ–Ιράν.

«Βλέπουμε τα πάντα σχεδόν με τον ίδιο τρόπο», υποστηρίζει ο Νετανιάχου.

«Έχουμε διαφωνίες κατά καιρούς, αλλά τις λύνουμε επειδή είμαστε σύμμαχοι», λέει, σημειώνοντας ότι μιλούν για τις διαφωνίες «με ανοιχτό διάλογο».

«Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει τον δικό του τρόπο να εκφράζεται και εγώ τον δικό μου», λέει ο Νετανιάχου.

«Είμαστε σύμμαχοι», επαναλαμβάνει. «Είμαστε ο πρότυπος σύμμαχός σας».

Ο ίδιος τονίζει ότι το Ισραήλ σέβεται τις ΗΠΑ και ότι υπάρχουν «πολλαπλοί τρόποι να επιλύονται οι διαφορές μας ως σύμμαχοι που σέβονται ο ένας τον άλλον».

Λέει ότι το Ισραήλ θα «ήθελε να δει την ειρήνη με τον Λίβανο να προχωρά» κατά το ταξίδι του. «Το γεγονός ότι ουσιαστικά πλήξαμε το ιρανικό καθεστώς, το αποδυναμώσαμε σημαντικά και αυτό άνοιξε τον δρόμο για περισσότερες συμφωνίες ειρήνης».

Για το Ιράν, τονίζει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν είναι φίλος της Αμερικής και δεν πρέπει να της επιτρέψουμε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή μέσα μεταφοράς τους».

«Αυτή είναι μια μάχη ελευθερίας εναντίον φανατισμού», λέει ο Νετανιάχου.

Ερωτηθείς γιατί το καθεστώς στο Ιράν εξακολουθεί να υπάρχει, ο Νετανιάχου απαντά ότι αυτό συμβαίνει επειδή διαθέτει «μερικές εκατοντάδες χιλιάδες μπράβους που σκοτώνουν, δολοφονούν μέρα και νύχτα. Σκοτώνουν τους ίδιους τους ανθρώπους τους».

Αναφερόμενος στην 250ή επέτειο της Αμερικής, ο Νετανιάχου χαρακτηρίζει τις ΗΠΑ «τεράστια δύναμη για το καλό… χωρίς την Αμερική δεν θα υπήρχε δημοκρατία στον κόσμο ούτε ελευθερία στον κόσμο».

«Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική», καταλήγει.

Πηγή: Times of Israel