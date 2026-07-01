Σφοδρή επίθεση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ στην Κάγια Κάλλας για τη συνάντηση με τον Ερντογάν

Έντονη διπλωματική αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με φόντο την πρόσφατη επίσκεψη της Ύπατης Εκπροσώπου για Εξωτερικές Υποθέσεις, Κάγια Κάλλας, στην Τουρκία. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γεδεών Σάαρ, εξαπέλυσε μια ιδιαίτερα σκληρή επίθεση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στοχεύοντας απευθείας την Ευρωπαία αξιωματούχο. Αφορμή στάθηκαν οι θετικές τοποθετήσεις της για τον ρόλο της Άγκυρας, οι οποίες προκάλεσαν την άμεση και οργισμένη αντίδραση της ισραηλινής πλευράς.

Οι δηλώσεις της Κάλλας και το διπλωματικό παρασκήνιο

Η Κάγια Κάλλας συναντήθηκε με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα στις 30 Ιουνίου, μια κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα στις 7-8 Ιουλίου. Μετά τη συνάντηση, η ίδια προχώρησε σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Χ, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία ως έναν βασικό εταίρο σε κρίσιμους τομείς όπως η ασφάλεια, η μετανάστευση και η ενέργεια.

Türkiye is a key partner on security, migration, and energy, as well as an EU candidate country.



It was good to speak with President @RTErdogan today about further strengthening EU–Türkiye relations and the importance of good neighbourly relations.



We also addressed Russia’s… pic.twitter.com/auj2lGxsgH — Kaja Kallas (@kajakallas) June 30, 2026

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στην ατζέντα των συνομιλιών βρέθηκαν ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι γενικότερες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, με την Ύπατη Εκπρόσωπο να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας. Κι όμως, αυτή η προσέγγιση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών.

Η απάντηση του Γεδεών Σάαρ

Ο Γεδεών Σάαρ δεν άφησε να πέσει κάτω η τοποθέτηση της Ευρωπαίας διπλωμάτη και σχολίασε με εξαιρετικά αιχμηρό τρόπο την ανάρτησή της, κάνοντας λόγο για ένα πραγματικό αριστούργημα υποκρισίας. Στη δική του τοποθέτηση, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ υπογράμμισε με νόημα ότι στο κείμενο της Κάλλας δεν υπήρχε ούτε μία λέξη για την εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία, την ίδια ώρα που οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχίζονται.

You won’t find a single word here about:



The brutal human rights violations in Turkey, which were on display again just weeks ago when a Turkish court removed the newly elected leader of the main opposition party from office; peaceful protesters being met with force and mass… https://t.co/2E3NGui2v3 — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) July 1, 2026

Ο Σάαρ αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε μια σειρά από γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν από λίγες εβδομάδες, όταν τουρκικό δικαστήριο προχώρησε στην απομάκρυνση του νεοεκλεγέντος ηγέτη του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης από το αξίωμά του. Παράλληλα, έφερε ως παραδείγματα τη βίαιη καταστολή και τις μαζικές συλλήψεις ειρηνικών διαδηλωτών, τη συνεχιζόμενη φυλάκιση του κυριότερου αντιπάλου του Ερντογάν, καθώς και τις συλλήψεις δημάρχων που ανήκουν στην αντιπολίτευση.

Το κατηγορητήριο του Ισραηλινού Υπουργού έκλεισε με αναφορές στους αυξανόμενους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι στη χώρα, αλλά και στη συστηματική στοχοποίηση των πολιτικών αντιπάλων του καθεστώτος μέσα από τους δικαστικούς μηχανισμούς. Η δημόσια αυτή σύγκρουση αποτυπώνει ανάγλυφα το χάσμα στις εκτιμήσεις μεταξύ Βρυξελλών και Τελ Αβίβ, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Άγκυρα για στρατηγικούς λόγους.

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