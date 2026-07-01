Γεραπετρίτης: Δεν περιμένουμε από τα ήρεμα νερά ότι η Τουρκία θα αλλάξει θέσεις

Snapshot Η ΝΔ διαθέτει ισχυρά κοινωνικά θεμέλια και δεν επηρεάζεται από συγκυριακά φαινόμενα.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ενισχύσει την άμυνα και τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία τρία χρόνια.

Η Ελλάδα δεν αναμένει αλλαγή στάσης από την Τουρκία μέσω ήρεμων ενεργειών και δεν θα υποχωρήσει σε εθνικά θέματα.

Η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης θεωρείται ωφέλιμη, με μείωση μεταναστευτικών ροών και παραβιάσεων.

Η Ελλάδα διαθέτει πλέον ισχυρά νομικά επιχειρήματα στα ελληνοτουρκικά ζητήματα που δεν είχε στο παρελθόν. Snapshot powered by AI

Μηνύματα στην Τουρκία, αλλά και σε όσους επικρίνουν την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, έστειλε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Θα υπάρξει μια σταδιακή απελευθέρωση στα Στενά του Ορμούζ», είπε αρχικά μιλώντας στον ΣΚΑΙ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ο υπουργός Εξωτερικών.

Χαρακτήρισε «ωφέλιμη» την εξωτερική πολιτική, έκανε λόγο για μείωση των μεταναστευτικών ροών και ελαχιστοποίηση των παραβιάσεων.

Για τα ελληνοτουρκικά απάντησε:

«Τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμο αλλά δεν είναι αυτοσκοπός. Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης έχει φέρει στο τραπέζι ζητήματα που ουδέποτε υπήρχαν από την μεταπολίτευση. Ακούω την κριτική, είναι καλοδεχούμενη. Όλες οι κυβερνήσεις συζητούσαν με την Τουρκία. Ο κ. Σαμαράς είδε τον κ. Ερντογάν δύο φορές. Έγιναν 6 γύροι συνομιλιών. Και πολύ καλά έπραττε. Τα τελευταία 3 χρόνια η Ελλάδα έχει ενισχύσει πάρα πολύ τη θέση της. Έχει ενισχύσει την άμυνά της, έχει γίνει πάροχος ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή»

«Ο πιο ασφαλής τρόπος να μην υπάρξει αντίδραση είναι να μην υπάρξει δράση, αλλά δεν είναι η φιλοσοφία μας. Η Ελλάδα είναι παρά πολύ ισχυρή, δεν περιμένουμε από τα ήρεμα νερά ότι η Τουρκία θα αλλάξεις θέσεις. Σήμερα η Ελλάδα μπορεί να αντιπαραβάλει νομικά επιχειρήματα που δεν είχε ποτέ», πρόσθεσε και σμυπλήρωσε: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να υποχωρήσει σε εθνική θέση»

«Η ΝΔ έχει ισχυρά θεμέλια στην κοινωνία, δεν επηρεάζεται από συγκυριακά φαινόμενα», απάντησε τέλος σχετικά με τις επικείμενες εκλογές και τα νέα κόμματα που έχουν εμφανιστεί ή φημολογείται ότι θα ιδρυθούν.