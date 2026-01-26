Ευχάριστα νέα για τον Μίκαελ Σουμάχερ: «Δεν είναι πλέον κατάκοιτος - Μετακινείται μέσα στην έπαυλή»

Ο Γερμανός θρύλος της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ, μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε πριν 12 χρόνια όταν έκανε σκι, δεν είναι πλέον κατάκοιτος στο κρεβάτι σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail.

Η αποκατάσταση του Σουμάχερ πραγματοποιούνταν όλα αυτά τα χρόνια υπό άκρα μυστικότητα στην έπαυλή του, με άτομα του στενού οικογενειακού αλλά και φιλικού κύκλου του Γερμανού να ενημερώνονται για την κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα ο 57χρονος πρώην πρωταθλητής, δεν είναι πλέον καθηλωμένος στο κρεβάτι του αλλά μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο εντός του σπιτιού.

Τη φροντίδα του Σουμάχερ έχει αναλάβει η επί 30χρονια σύζυγός του, Κορίνα, σε συνεργασία με ομάδα νοσηλευτών και θεραπευτών που βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή. Το κόστος της συνεχούς ιατρικής και νοσηλευτικής υποστήριξης φέρεται να ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες λίρες την εβδομάδα.

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής του «Σούμι» όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την οικογένειά του. Από τη στιγμή που υπέστη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, όταν προσέκρουσε σε βράχια κατά τη διάρκεια σκι κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του Μεριμπέλ στις γαλλικές Άλπεις, έχει παραμείνει πλήρως εκτός δημόσιας εικόνας

Κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει φήμες για την κατάσταση της υγείας του, με την πιο διαδεδομένη από αυτές να είναι πως ο Γερμανός έπασχε από «σύνδρομο εγκλεισμού», μια σπάνια πάθηση κατά την οποία οι ασθενείς έχουν πλήρη συνείδηση αλλά δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, παρά μόνο με ανοιγοκλείσιμο των ματιών. Ωστόσο, αρκετές πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα διαψεύδουν ακόμη και αυτό το ενδεχόμενο, χαρακτηρίζοντάς το ανακριβές.

«Η αίσθηση είναι ότι κατανοεί ορισμένα από όσα συμβαίνουν γύρω του, αλλά πιθανότατα όχι τα πάντα», αναφέρει μια από τις πηγές που επικαλείται η Daily Mail, παρέχοντας μια από τις ελάχιστες ενδείξεις για την κατάσταση της υγείας του Μίκαελ Σουμάχερ και τις δυνατότητες αντίληψής του.