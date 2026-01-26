Αποκάλυψη για τον Μίκαελ Σουμάχερ: «Δεν είναι πλέον κατάκοιτος, μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο»

Ο Μίκαελ Σουμάχερ δεν είναι πλέον κατάκοιτος και είναι σε θέση να μετακινηθεί με αναπηρικό αμαξίδιο, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Daily Mail.

Newsbomb

Αποκάλυψη για τον Μίκαελ Σουμάχερ: «Δεν είναι πλέον κατάκοιτος, μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο»
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε αποκάλυψη για την κατάσταση της υγείας του θρύλου της Formula 1 προχώρησε το βρετανικό ΜΜΕ.

Τα νέα γύρω από την κατάσταση της υγείας του Μίχαελ Σουμάχερ συνεχίζουν εδώ και 12 χρόνια να γίνονται γνωστά με το... σταγονόμετρο.

Τη Δευτέρα (26/01), ένα νέο δημοσίευμα της Daily Mail ήρθε να ρίξει λίγο φως στην κατάσταση του θρύλου της Formula 1, αποκαλύπτοντας πως ο 57χρονος δεν είναι πλέον κατάκοιτος, αλλά μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Σουμάχερ παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση από τη γυναίκα του και μια ομάδα ιατρών και νοσηλευτών. Ο Γερμανός μοιράζει, πλέον, τον χρόνο του στα θέρετρα του στη Μαγιόρκα και στο Γκαλντ, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:01ΕΛΛΑΔΑ

Εργατοϋπαλληλικό κέντρο Τρικάλων στο Newsbomb.gr: «Θεωρούμε ότι συντελέστηκε έκγκλημα στη Βιολάντα»

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για Τρίκαλα: «Η τραγωδία μας γεμίζει με θλίψη - Συλληπητήρια στις οικογένειες»

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Συνελήφθη 16χρονου που πήγε στο σχολείο με τρία μαχαίρια και κόφτη

15:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για δολοφονία Λυγγερίδη: Διαχωρίζεται η δικογραφία από την φερόμενη εγκληματική οργάνωση οπαδών - Τι κατέθεσε η μητέρα του αδικοχαμένου αστυνομικού

15:49ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Χάρτης με ισχυρό σύμπλεγμα καταιγίδων πάνω από το Αιγαίο που ξεπερνάει τα 600 χιλιόμετρα

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Σύγκρουση Ι.Χ με μηχανή στον Κηφισό με έναν τραυματία - Κομφούζιο στην άνοδο

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών μέχρι τον Σεπτέμβρη, ζητά ο Μακρόν

15:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Ελλάδας: «Οι αθλήτριές μου δεν ήταν σοβαρές» - Έξαλλος ο Παυλίδης παρά την άνετη επικράτηση!

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Η μάχη των πιλότων με τους ισχυρούς ανέμους για να προσγειώσουν τα αεροπλάνα - Δείτε βίντεο

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Τα Τρίκαλα θρηνούν και ρωτούν τι φταίει για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Διακοπή της κυκλοφορίας στο ρέμα Βάρδα από τα Σπάτα προς το Πικέρμι - Δύο απεγκλωβισμοί

15:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού για Μητσοτάκη: «Δικαιούμαστε να γνωρίζουμε ποια θέματα θα συζητήσετε με τον Ερντογάν»

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Δραματική διάσωση ετοιμοθάνατης φώκιας 30 ημερών - Βίντεο

15:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβάλλεται η εκδήλωση "the greek AI accelerator" παρουσία Μητσοτάκη λόγω της τραγωδίας στη Βιολάντα

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Την Τρίτη η κηδεία του 19χρονου Νίκου που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Παραλία

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Ιταλία: Δημοσιογράφοι της RAI δέχθηκαν απειλές από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη

14:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Χωρίς Γιόβιτς, Ρέλβας στις Σέρρες, εκτός με Λεβαδειακό οι Ρότα και Κοϊτά

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: Η Κομισιόν ξεκινάει επίσημη έρευνα κατά του Grok για άσεμνες deepfake εικόνες

14:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκρηξη σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων

14:33LIFESTYLE

Paris Fashion Week 2026: O Jacquemus συναντά τον Πικάσο στη νέα του συλλογή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηχητικό ντοκουμέντο με την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» να ακούγεται από 8 χιλιόμετρα μακριά

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από φούρνος γειτονιάς σε επιχειρηματικό case study - Πώς εκτοξεύτηκε η μπισκοτοβιομηχανία

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

13:18ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - Ανείπωτη τραγωδία: Τέσσερις νεκρές, μια αγνοούμενη από την τρομακτική έκρηξη και την πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από θαύμα δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα - Με προσωπικό ασφαλείας η χθεσινή βάρδια λόγω της κοπής της πίτας της εταιρείας

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Τα Τρίκαλα θρηνούν και ρωτούν τι φταίει για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

14:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκρηξη σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Όλεθρος και απόλυτη καταστροφή στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα – Συγκλονιστικές εικόνες

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Λαμβάνουν δείγματα DNA για να ταυτοποιήσουν τις σορούς των νεκρών εργατριών στο εργοστάσιο

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της εταιρείας «Βιολάντα» για την τραγωδία

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Η μάχη των πιλότων με τους ισχυρούς ανέμους για να προσγειώσουν τα αεροπλάνα - Δείτε βίντεο

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «αντεπίθεση» της αμερικανικής καστανιάς - Η φύση δίνει μαθήματα επιβίωσης

15:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού για Μητσοτάκη: «Δικαιούμαστε να γνωρίζουμε ποια θέματα θα συζητήσετε με τον Ερντογάν»

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα

14:19ΚΥΠΡΟΣ

«Είναι πελλοί» - Ο χαρακτηρισμός του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για για τα άτομα με νοητική αναπηρία προκαλεί αντιδράσεις - Παρέμβαση της ΚΥΣΟΑ

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για την έκρηξη στην «Βιολάντα» - Πώς προκλήθηκε η πύρινη κόλαση

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακές εικόνες από τον Βηρό: Η λίμνη των πηγών Λούρου ανέκτησε τα νερά και το χαρακτηριστικό γαλάζιο της

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Την Τρίτη η κηδεία του 19χρονου Νίκου που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Παραλία

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ