Αποκάλυψη για τον Μίκαελ Σουμάχερ: «Δεν είναι πλέον κατάκοιτος, μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο»

Σε αποκάλυψη για την κατάσταση της υγείας του θρύλου της Formula 1 προχώρησε το βρετανικό ΜΜΕ.

Τα νέα γύρω από την κατάσταση της υγείας του Μίχαελ Σουμάχερ συνεχίζουν εδώ και 12 χρόνια να γίνονται γνωστά με το... σταγονόμετρο.

Τη Δευτέρα (26/01), ένα νέο δημοσίευμα της Daily Mail ήρθε να ρίξει λίγο φως στην κατάσταση του θρύλου της Formula 1, αποκαλύπτοντας πως ο 57χρονος δεν είναι πλέον κατάκοιτος, αλλά μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Σουμάχερ παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση από τη γυναίκα του και μια ομάδα ιατρών και νοσηλευτών. Ο Γερμανός μοιράζει, πλέον, τον χρόνο του στα θέρετρα του στη Μαγιόρκα και στο Γκαλντ, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης.

