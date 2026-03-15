Δυτική Όχθη: Τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας νεκρά από πυρά του ισραηλινού στρατού

Τέσσερα μέλη οικογένειας Παλαιστινίων, οι γονείς και δυο αγόρια, σκοτώθηκαν και άλλα δυο παιδιά τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες από πυρά του ισραηλινού στρατού στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε από την πλευρά της ότι ανέσυρε και διακόμισε τα πτώματα δυο ενηλίκων και δυο παιδιών από το εσωτερικό αυτοκινήτου εναντίον του οποίου άνοιξαν πυρ ισραηλινές δυνάμεις στο χωριό Ταμούν.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να αναφέρει ότι εξετάζει πληροφορίες για το συμβάν.

«Τέσσερις μάρτυρες, μέλη της ίδιας οικογένειας, διακομίστηκαν στο τουρκικό νοσοκομείο της Τούμπας αφού ο στρατός κατοχής τους πυροβόλησε στο Ταμούν», ανέφερε το υπουργείο Υγείας, που εδρεύει στη Ραμάλα, σε ανακοίνωσή του.

Το νοσοκομείο παρέλαβε τα πτώματα --έφεραν όλα τραύματα από σφαίρες-- άνδρα 37 ετών, γυναίκας 35 ετών και δυο αγοριών, 5 και 7 ετών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Άλλα δυο παιδιά του ζευγαριού, 8 και 11 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά στο κεφάλι και στο πρόσωπο από θραύσματα, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, διευκρινίζοντας πως οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν μετά τα μεσάνυχτα.

Τις τελευταίες μέρες, στη Δυτική Όχθη έχουν ενταθεί ακόμα περισσότερο οι επιθέσεις, συχνά φονικές, στην πλειονότητά τους από ισραηλινούς εποίκους. Τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι είχαν σκοτωθεί ήδη από τις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές και τα Ηνωμένα Έθνη.

Τον Νοέμβριο, ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε επιχείρηση εναντίον παλαιστινιακών ένοπλων κινημάτων στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, ιδίως γύρω από την Τούμπας.

Η βία σε αυτή την παλαιστινιακή περιοχή υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967 κλιμακώθηκε αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023. Συνεχίζεται παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασισμένη στις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, τουλάχιστον 1.045 Παλαιστίνιοι, μαχητές και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί έκτοτε σε επιθέσεις εποίκων ή επιχειρήσεις του στρατού.

Στην άλλη πλευρά, τουλάχιστον 45 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιωτικοί, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων των ισραηλινών δυνάμεων το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

